Vaticano informa que el papa no requiere tratamiento adicional tras cirugía pulmonar

El Vaticano informó que los resultados de los informes histológicos realizados al papa León XIV confirmaron que la afección pulmonar que padecía estaba localizada y que, tras la intervención, el pontífice no requiere ningún tratamiento adicional. Así lo señaló el Vatican News.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado difundido este miércoles 21 de octubre de 2026 por la noche por el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, cirujano que operó al papa León XIV, quienes formaron parte del equipo que intervino quirúrgicamente al santo padre.

De acuerdo con el parte oficial, los análisis especializados permitieron precisar la naturaleza de la lesión extraída y determinar las conclusiones del equipo médico.

«Hoy se han publicado los resultados de los análisis histológicos y las pruebas de biología molecular del material extirpado durante la cirugía del Santo Padre. Los resultados confirmaron que el tumor era un adenocarcinoma pulmonar localizado. Una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional», señala el comunicado.

Los análisis de biología molecular ratifican el éxito de la intervención quirúrgica practicada al Pontífice la semana pasada

Foto: Vatican News

Cabe recordar que el pasado 13 de octubre el papa León XIV fue operado de un nódulo pulmonar y posteriormente se confirmó que se trataba de cáncer. Sin embargo, a pesar de dicho diagnóstico, la recuperación del pontífice fue la esperada, por lo que cuatro días después fue dado de alta.

El anuncio de este cuadro clínico sorprendió a la opinión pública internacional el pasado domingo, cuando el propio pontífice lo comunicó directamente a los fieles tras el rezo del Ángelus, detallando que el hallazgo se produjo en una fase muy temprana y bien localizada gracias a un control médico rutinario.

Tras las muestras de apoyo de los creyentes, el papa agradeció por el apoyo recibido, y afirmó que retomará de forma gradual su actividad. Estas palabras las ofreció cinco días después de su intervención durante el rezo del Ángelus.