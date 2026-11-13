«Qué alegría volver a Chiclayo», el mensaje del papa León XIV a los fieles

León XIV comenzó su homilía de este viernes celebrando el regreso a la ciudad en la que vivió durante ocho años cuando fue obispo. «Qué alegría volver a Chiclayo, es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes», le dijo el Papa a los fieles.

«Los tengo muy presentes en mis plegarias y les pido que sigan orando por mí para que nuestro Señor Jesucristo me conceda la gracia para continuar confirmando a mis hermanos en la fe», destacó.

Durante su tercer día en Perú, el Pontífice aseguró que está «superando» sus problemas de salud, en el octavo día de una intensa gira por Suramérica semanas después de someterse a una operación por un cáncer al pulmón.

«Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud que en estos momentos de prueba (…), con la ayuda de Dios, estoy superando», afirmó durante la misa en Chiclayo.

Ante la feligresía, León XIV se enfocó en el «deber urgente e ineludible» de la misión evangelizadora de todos los católicos y en una proclamación de la fe «unida a la caridad y a la ayuda a los más necesitados».

En el marco de este reencuentro con la comunidad que lo vio desempeñarse como obispo entre 2015 y 2023, antes de ser convocado a Roma para liderar el Dicasterio para los Obispos, el Pontífice celebrará una intensa agenda de actividades litúrgicas y pastorales en la región Lambayeque.

Más tarde mantendrá un encuentro con la comunidad educativa de la Universidad Católica “Santo Toribio de Mogrovejo”.

Misa del papa León XIV en Chiclayo / Foto: redes sociales

Misa del papa León XIV en Chiclayo / Foto: redes sociales

Misa del papa León XIV en Chiclayo / Foto: redes sociales

Cultura peruana presente

La Cruz de Chalpón de Motupe, muy venerada en la región de Lambayeque, en el norte de Perú, así como elementos tradicionales de la milenaria cultura local, como el caballito de Totora y manteles bordados a mano por religiosas de Chiclayo, presidieron de manera simbólica el altar de la primera misa que celebra el papa León XIV en el norte del país.

En el altar levantado en las Pampas de Pimentel, en las cercanías de la ciudad de Chiclayo, destacan elementos culturales emblemáticos del norte de Perú, que tiene una historia prehispánica milenaria y es conocido por su gran fervor religioso.

El altar donde celebra la misa el papa León XIV en Chiclayo contó con elementos tradicionales / Foto: redes sociales

Chiclayanos manifestaron su felicidad

Ciudadanos de todo el país celebraron la llegada del Santo Padre a Chiclayo y expresaron su devoción y alegría desbordante por el regreso de quien fue su obispo.

Con el despliegue de unos 4.200 voluntarios, la agenda papal inició con la misa en las Pampas de Pimentel que contó con la asistencia de 500.000 fieles, según medios locales. Además, tiene previsto visitar la iglesia San Óscar Arnulfo Romero y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.



Tras permanecer hasta el sábado en esta región de la nación, León XIV viajará el domingo a Cusco y Pucallpa, y cerrará su gira el lunes en Lima antes de volver al Vaticano.