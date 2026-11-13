Sismo de magnitud 5.9 sacude la región peruana de Ica sin reporte de daños

Un sismo de magnitud 5.9 en la escala Richter sacudió este viernes la región de Ica, en el sur de Perú, sin que hasta el momento las autoridades hayan informado de daños materiales o personales. El Instituto Geofísico del Perú informó, a través de su cuenta en la red social X, que el movimiento telúrico se registró a las 11:43 hora local (16:43:00 GMT) con epicentro a 102 kilómetros al oeste del distrito de Marcona, en la provincia de Nasca, ya una profundidad de 32 kilómetros.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que el sismo fue percibido de manera leve en 22 distritos y moderado en otras 21 jurisdicciones.

Las unidades de primera respuesta y las autoridades locales continúan con las labores de monitoreo, en especial en las zonas vulnerables. En tanto, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó la generación de una alerta de tsunami en el litoral peruano a consecuencia del movimiento telúrico. Ante este tipo de eventos, el Instituto Nacional de Defensa Civil recomienda a la población mantener la calma, ubicarse en zonas seguras conforme al plan de evacuación familiar, seguir las indicaciones de las autoridades y tener preparada una mochila de emergencia.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica en la que se concentra entre el 80 y el 85 por ciento de la actividad sísmica mundial.