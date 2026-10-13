Entregan equipos de cocina a 37 planteles de Barcelona

Desde la cancha techada de la Unidad Educativa Eulalia Buroz de Barcelona, autoridades municipales entregaron una dotación especial para las áreas de cocina de 37 escuelas del municipio Simón Bolívar, en el estado Anzoátegui.

La iniciativa tiene como objetivo consolidar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y mejorar las condiciones de trabajo del personal encargado de las cocinas.

La alcaldesa Sugey Herrera, junto a representantes del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa y directivos de las instituciones favorecidas, otorgó congeladores y cocinas industriales de dos hornillas, equipamiento que beneficiará a 8.631 estudiantes de educación inicial, básica y media general.

La mandataria informó que este despliegue forma parte de un plan integral que complementa la atención brindada a otros 30 planteles a principios de año.

«Esto es un objetivo que nos hemos trazado para que todas las escuelas y liceos del municipio reciban las herramientas necesarias para sus cocinas durante este año académico», refirió Herrera.

Plan de intervención escolar

La alcaldesa resaltó que en la jurisdicción avanza el plan de rehabilitación que abarca labores de pintura, reparaciones e infraestructura integral en diversos centros de enseñanza que serán reabiertos próximamente.

Entre las instituciones abordadas destacan la Unidad Educativa Robert Serra y su liceo en el sector El Eneal; el Liceo Bolivariano Jesús María Bianco y la U.E. Dr. Rafael Antonio Fernández Padilla en Tronconal; además de la U.E. Razetti I en el barrio del mismo nombre.

Asimismo, las cuadrillas ejecutan mantenimiento en la U.E. Pedro Arnal y el Colegio Juan Bautista Bideaux de Barcelona. Durante la actividad, Herrera también anunció la ejecución de mejoras estructurales para la U.E. Eulalia Buroz, recinto que cuenta con más de 32 aulas.