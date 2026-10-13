Revelan que RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’, se quitó la vida

El actor estadounidense RJ Mitte, recordado por su destacada interpretación de Walter White Jr. en la aclamada serie Breaking Bad, falleció este lunes 12 de octubre a los 34 años de edad, según confirmaron medios internacionales como Variety.

De acuerdo con las declaraciones de su representante y reportes publicados por la revista People, la causa del deceso fue un suicidio. Las autoridades del Departamento de Policía de Brownsville, Texas, atendieron una llamada en el domicilio del intérprete —quien a lo largo de su vida y carrera fue un reconocido activista tras haber nacido con parálisis cerebral—, donde lamentablemente fue hallado sin vida.

Rompió estigmas y ayudó a otros

El representante del joven actor compartió un comunicado, del que más tarde se hizo eco la prensa internacional, en el que se destaca el trabajo filantrópico del intérprete y su lucha por la inclusión.

«Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte. Basándose en su propia experiencia viviendo con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al personaje y creó una plataforma para la concienciación y la inclusión de las personas con discapacidad», reza el escrito.

Recordado por sus compañeros de reparto

Ante la trágica noticia, Bryan Cranston y Aaron Paul, quienes dieron vida a Walter White y Jesse Pinkman en la ficción, se pronunciaron con cálidas y emotivas palabras.

«RJ Mitte, mi dulce hijo en ‘Breaking Bad’ ha muerto. Lo conocí cuando apenas tenía 14 años de edad para el momento en que le dieron el rol de Walter White Jr, dio vida al personaje con tremenda alegría y entusiasmo. Aunque nació con parálisis cerebral, nunca, jamás, permitió que ese desafío fuera una excusa. En cambio, se adaptó al demandante itinerario de rodaje con gran determinación», expresó Cranston.

«Cuando empezamos a grabar en 2007 ese chico tenía muy poca experiencia, pero poco a poco creció para convertirse en un gran actor… Es especialmente devastador saber que se quitó la vida. ¿Por qué? Estábamos intercambiando mensajes hace apenas unas semanas, intentando quedar para comer. No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro…», agregó la también estrella de ‘Malcolm in the Middle’ en un comunicado compartido en su cuenta de Instagram, donde se despidió de RJ con una palabra que sensibilizó a muchos: lo llamó «hijo».

Igualmente, Aaron Paul se pronunció al respecto a través del diario The Hollywood Reporter: «RJ, mi amigo, te quiero. Te extrañaremos… Y quien sea que esté leyendo esto, quiero que sepas que eres amado y que no estás solo, por favor, tenlo presente», señaló en su comunicado de prensa.