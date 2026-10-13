Delcy en la ONU

La participación de la presidenta Delcy Rodríguez, en la 81ava. La Asamblea General de la ONU, de por sí importante porque habíamos estado ausentes desde 2019 en este espacio internacional, ha tenido un impacto altamente positivo de la nación en el contexto geopolítico actual. En esta intervención, DR identifica el fin de una situación de conflicto en el marco histórico de la refundación de la república.

A modo de antecedente, el conflicto, de índole político, se agudizó en momentos en que las crisis vinieron acompañadas de violencia inclemente por parte del sector opositor extremista, el que pidió sanciones e invasión; a la par de las declaraciones de factores externos que crearon un ambiente de hostilidad en el ámbito internacional, lo que incidió en el bloqueo económico, que conspiró frontalmente contra los avances de un modelo económico de desarrollo inclusivo, junto con otras coerciones nefastas, como la del 3 de enero, más la catástrofe del doble sismo del 24/6, hechos que fracturaron el alma del pueblo.

La presidenta enfatizó que somos capaces de superar cualquier crisis y este es el momento perfecto para ello, representado por la transformación desde la refundación y la diplomacia de paz, para privilegiar el diálogo nacional, a partir del reconocimiento para generar confianza por encima de las diferencias, en protección de los intereses nacionales y del bienestar integral de los venezolanos.

En concreto, la mandataria afirma que el hito político del gobierno venezolano gira en torno a la justicia social (constitucionalmente establecida desde el Estado democrático y social de derecho y de justicia). Este precepto conduce a la reforma judicial, para brindar seguridad jurídica y garantizar el acceso a la justicia.

Igualmente, aludió a la participación de todos los sectores políticos desde la vía electoral y el anuncio de elecciones, para solucionar cualquier conflicto, al unísono de la petición del levantamiento de sanciones o de medidas coercitivas, con el objetivo de lograr una patria próspera, para lo cual es necesaria la unión nacional, análogamente a la que llamó el Libertador Simón Bolívar en momentos similares, como el 16 de septiembre hace doscientos años con el conato de disolución de la Gran Colombia por los embates de los movimientos separatistas.