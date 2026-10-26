Plan “Venezuela Alimenta” atendió más de 16.000 familias en Anzoátegui

El despliegue de «Venezuela Alimenta, hambre cero» llegó a cuatro municipios del estado Anzoátegui, logrando abastecer a más de 16.000 hogares.

Antonio Guzmán, presidente de la Corporación Regional de Abastecimiento (Creanz), detalló que este logro alcanzado entre el 19 y el 25 de octubre fue posible gracias al esfuerzo conjunto y coordinado entre Mercal, Pdval y el equipo de Creanz.

Para que esta comida llegue de forma eficiente a donde más se necesita, dijo que los entes involucrados se reunieron previamente con el Estado Mayor de Salud en mesa de trabajo se definieron estrategias clave: afinar la logística de reparto, impulsar la producción de la zona y mantener una comunicación directa y constante con el poder popular y los CLAP de cada comunidad.

La nueva Bodega Marítima zarpa para atender a comunidades pesqueras de Mochima





La Bodega Marítima ya navega por Mochima

Para garantizar la atención a familias de pescadores que viven en las islas del Parque Nacional Mochima, arrancó oficialmente la modalidad de Bodega Marítima.

Guzmán, quien es la autoridad única de alimentación, explicó que el objetivo es ampliar el radio de acción y asegurar que la atención llegue directamente, por mar, a las comunidades costeras e insulares que muchas veces la tienen más difícil para abastecerse.