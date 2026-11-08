Activan la Policía Turística Nacional en Apure por festividades navideñas

La instalación formal del servicio de la Policía Turística Nacional se concretó en el estado Apure para brindar acompañamiento directo, orientación y resguardo integral a propios y temporadistas durante el arranque de las festividades decembrinas. El procedimiento institucional fue encabezado por la Autoridad Única de Turismo regional, José Delgado, en representación del gobernador de la entidad llanera, Wilmer Rodríguez, y bajo las directrices estratégicas emanadas por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, dando paso a una fase de despliegue preventivo concentrada prioritariamente en los principales ejes de concurrencia social, comercial e histórica del municipio capital.

Al respecto, la Autoridad Única de Turismo, José Delgado, destacó: «en nombre de nuestro gobernador, ingeniero Wilmer Rodríguez, realizamos la instalación formal de este servicio que está plenamente a disposición del pueblo y de todos los visitantes. Nuestro compromiso es transmitir una sólida confianza y demostrar que Apure es un destino totalmente seguro, dando inicio a las navidades felices, alegres y seguras orientadas por el Ejecutivo. Desde ya nos dedicamos a proteger toda la infraestructura turística, orientar a los usuarios y acompañarlos a lo largo de cada recorrido, invitando a todo el país a visitarnos con tranquilidad».

El plan operativo inició mediante una fase piloto focalizada en el casco central de San Fernando de Apure, abarcando puntos de elevado flujo de personas como la plaza Bolívar, la Casa de Bolívar, el bulevar y el corredor gastronómico. Dicho despliegue en campo permitirá evaluar la dinámica del servicio, reconocer fortalezas y optimizar las atenciones de cara a consolidar la proyección turística de la región.