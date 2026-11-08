Gobierno del Distrito Capital ejecuta labores de rehabilitación en 20 edificaciones

El jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, informó a través de su cuenta en la red social Instagram sobre la ejecución de labores de acondicionamiento y rehabilitación integral en 20 edificaciones y conjuntos residenciales distribuidos en siete parroquias de Caracas. La intervención, desarrollada en conjunto con Corposervicios, forma parte de las líneas del Plan Venezuela Renace orientadas al mejoramiento de los espacios comunitarios de la capital.

Los frentes de trabajo realizaron demoliciones controladas y retiro de elementos en riesgo dentro de los inmuebles intervenidos. Asimismo, las cuadrillas aplicaron mortero en muros, ejecutaron resanes en fachadas y completaron la impermeabilización de techos para detener el deterioro estructural en las áreas comunes y pasillos de los edificios.

De igual manera, Fernández destacó que estas labores se realizaron siguiendo los lineamientos de la presidenta Delcy Rodríguez, con el fin de brindar espacios óptimos a los habitantes capitalinos.

Despliegue de cuadrillas

Por otra parte, las cuadrillas del Gobierno del Distrito Capital abordaron otros puntos específicos en las comunidades de la ciudad, entre los que destaca la sustitución de 12 metros de tubería de agua potable en la calle Orinoco, frente a las Residencias Bello Monte de la parroquia El Recreo.

En el sector Sierra Maestra de la parroquia 23 de Enero, las autoridades inspeccionaron los terrenos de una cancha deportiva para la edificación de gradas y concretaron la rehabilitación de un kiosko de la zona.

Las cuadrillas asumieron de igual forma intervenciones en la parroquia Antímano, donde se recuperó la Sala de Autogobierno Tierra Libre Negra Matea, se despejaron árboles caídos en el sector La Sequía y se levantaron desechos en la calle Cruz Verde.

Mientras que en la parroquia La Pastora se atendieron emergencias por tala y poda en la primera loma del Polvorín; mientras que en la calle La Cruz y La Baranda de la parroquia Sucre, en el bulevar de Caricuao y en la avenida Panteón de San Bernardino, se efectuaron jornadas de desmalezamiento, barrido y recolección de escombros.