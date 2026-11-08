San Felipe estrena monumento a San Juan Bautista

Un nuevo monumento en honor a San Juan Bautista fue inaugurado este fin de semana en la parroquia Albarico del municipio San Felipe, Yaracuy, orientado a resaltar la identidad local, fortalecer el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y activar el desarrollo turístico de la zona.

Así lo resaltó el alcalde Rogger Daza en el acto de inauguración de la estatua, de más de seis metros de altura, diseñada y elaborada por el artista local José Luis Díaz.

El mandatario municipal refirió que la obra artística forma parte de los regalos que la alcaldía entrega a la ciudad en el marco de la celebración de los 297 años de su fundación.

«Hoy hemos venido con gran fervor y emoción a inaugurar este importante monumento en honor a San Juan Bautista, destacando ese elemento cultural de la parroquia Albarico, donde esta manifestación está declarada como patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco», expresó el alcalde de San Felipe, Rogger Daza.

Daza comentó que más de 2.000 personas, entre vecinos de la zona, parranderos locales y delegaciones de cultores provenientes de municipios vecinos, asistieron al evento a celebrar una de las representaciones culturales más emblemáticas de la zona: el baile de San Juan.

Impacto urbano y desarrollo turístico

El mandatario local destacó que la edificación del monumento estuvo acompañada por un plan de intervención integral en el punto y círculo de la zona.

Al respecto, detalló que las labores incluyeron la recuperación total de la iluminación en la avenida Revolución, trabajos de demarcación vial, colocación de tachas reflectivas, ornato general y actualización de la señalización en esta arteria vial que conecta a San Felipe con los municipios Manuel Monge (Yumare) y Bolívar (Aroa).

«El proyecto está concebido como la puerta de entrada a un corredor de desarrollo económico para las comunidades circundantes. Con ello buscamos articular las fortalezas naturales y productivas del eje, como el Parque Nacional Yurubí, la Sierra de Aroa, los balnearios de Macagua y Guayabito, junto a la tradicional ruta del cacao en Macagua y Mayorica, para consolidar un circuito comercial y recreativo que apalanque nuevos emprendimientos locales», subrayó.

Legado cultural y llamado a la conciencia

Durante la jornada, voceros del movimiento cultural de la zona resaltaron la trascendencia histórica de la estructura, señalando que la obra rinde homenaje a los ancestros africanos y a las familias que sembraron la tradición del repique de tambor cada 23 y 24 de junio en las calles de Albarico.

El cultor albariqueño, Raúl Echeverría, señaló que el monumento, además, entrega un mandato a las generaciones actuales y futuras para preservar y transmitir esta manifestación patrimonial.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para que cuide responsablemente los nuevos espacios públicos y así garantizar su conservación.

«Invoco la palabra conciencia. Es momento de que entendamos que estos espacios son nuestros y que debemos cuidarlos y preservarlos. No nos referimos a venir a limpiar o barrer, porque para eso la Alcaldía de San Felipe se mantendrá desplegada en estos espacios, sino a disfrutarlos sin dañarlos, para que el sentido de pertenencia no sea una frase que caiga en saco roto”, concluyó.