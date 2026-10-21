Los 8 mitos del Feng Shui

El Feng Shui Sistémico es una filosofía de vida. Una vez que entras, estás en conciencia con tu entorno y contigo. Miras de una forma amplia todo lo que te rodea, la posición de la casa, las vías de tráfico, las montañas, edificios, puentes, cableado, todo es importante y tiene una lectura.

Es una forma de vivir en armonía con los 5 elementos presentes en la naturaleza. Su propósito está alejado de ser un proyecto decorativo, Es por eso que siempre les digo:” El Feng Shui Sistémico es más que decoración”. Puede crear cierta confusión en las personas e involucrados en las primeras prácticas ya que, una vez que los objetos y elementos están balanceados dentro de cada espacio, como en la naturaleza misma los encontramos, visualmente agradables y pareciera que solo se ¨combina o decora sin control. Nada más alejado de la realidad, porque al practicar esta filosofía de vida todo lo que se coloca tiene una INTENCIÓN.

Por ser una filosofía de vida, expresión que se refiere a los principios, valores e ideas que rigen el estilo de vivir de una persona o de un grupo se puede incurrir en errores por desconocimiento al momento de querer practicar y vivir en este mundo.

Toma en cuenta estos mitos sobre el feng Shui

1-El Feng Shui es una técnica de decoración

El Feng Shui no busca coordinar colores o estilos de muebles para que tu casa se vea bonita. Es una disciplina milenaria oriental centrada en la gestión del flujo de energía (Chi) y en cómo los espacios físicos influyen en el bienestar emocional, mental y vital de las personas.

2- Necesitas llenar tu casa de objetos chinos o amuletos

No es necesario colocar figuras de sapos de tres patas, monedas chinas o flautas de bambú para activar la prosperidad. El Feng Shui trabaja con los cinco elementos de la naturaleza (Fuego, Tierra, Metal, Agua y Madera) y estos se pueden representar mediante materiales, formas y colores comunes de cualquier estilo de diseño.

3-Hay reglas rígidas e iguales para todas las casas

Muchas personas creen que la puerta siempre debe ir hacia un punto cardinal específico o que ciertas plantas están prohibidas en todos los hogares. En realidad, el Feng Shui tradicional analiza la orientación, la arquitectura específica del lugar y las fechas de nacimiento de los habitantes para dar soluciones personalizadas.

4-Tener plantas en el dormitorio roba el oxígeno o da mala suerte

Este es uno de los mitos urbanos más extendidos. En el Feng Shui, las plantas representan el elemento Madera y la energía vital (Sheng Chi). Aunque se recomienda no saturar el dormitorio con demasiadas plantas para mantener una atmósfera de descanso calmo (Yin), unas cuantas plantas sanas no tienen ningún efecto negativo.

5-El Feng Shui funciona como magia instantánea

Mover una cama o colocar un espejo no resolverá mágicamente problemas económicos o de pareja de la noche a la mañana. El Feng Shui actúa como un catalizador que armoniza tu entorno, facilitando un ambiente favorable para que tú tomes mejores decisiones y reduzcas el estrés cotidiano.

6-Es una religión

Tampoco es una doctrina religiosa, aunque es proveniente del taoísmo, se le considera más acercado a un nuevo estilo de vida. Únicamente es una de las ramas que conforman el concepto chino de bienestar físico y mental.

7-Se practica una vez cada año.

Somos parte de un todo y estamos en constante transformación, por lo tanto, nuestros espacios también están en constantes cambios. A medida que pasa el tiempo se debe realizar ajustes que se adapten a ti y tu entorno

8-Un baño al sureste de tu casa trae problemas financieros.

En el Feng Shui hay orientaciones que fortalecen, o disminuyen, el efecto de la energía hacia los que viven en ese espacio. La casa por sí misma tiene unas energías determinadas, como el año de construcción, primeros habitantes, eventos previos y otros. Por lo tanto, ella es perfecta.

«Si bien todo consejo que sigas sumará un poco, si no acompañas las decoraciones con buenas intenciones los pobres elementos por sí solos no cambiarán tu vida. Todo se basa en tu propia actitud.»- ANÓNIMO

El secreto en la decoración del Feng Shui Sistémico (viento-agua-consciente) para un hogar tranquilo está en mantener armonía y equilibrio. Te ofrezco soluciones adaptadas a todas las necesidades y te invito a ponerte en contacto conmigo siempre que quieras. Hasta el próximo encuentro Ros Feng Shui Shui.@ros.fengshui@ armoniasistemica. Información por el +58-0412 829 95 55 Si tienes interés en este u otro tema puedes escribir a Ros.fengshui2@hotmail.com

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