Avanza Plan de Bacheo y Rehabilitación Vial en Cojedes

El Ministerio de Obras Públicas ejecuta el Plan de Bacheo y Rehabilitación Vial con asfalto en frío en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes. La intervención busca beneficiar a 50.000 habitantes del municipio Ezequiel Zamora mediante el fortalecimiento de las condiciones de la arteria vial y la seguridad vehicular en la región.

Los equipos de trabajo se concentran en la recuperación del pavimento en los sectores de mayor tránsito de la capital cojedeña. Las cuadrillas aplican procedimientos de excavación, escarificación y compactación con el objetivo de asegurar la durabilidad y resistencia de los trabajos viales.

Una nota de prensa del ministerio explica que la obra contempla la atención directa a las familias agrupadas en la Comuna Látigo Chávez, estructura conformada por nueve consejos comunales de la zona. Las labores de acondicionamiento favorecen el libre tránsito de los residentes de las comunidades Villas del Norte, Los Ilustres y San Ramón.

El despliegue de las cuadrillas del ministerio se mantendrá en los puntos fijados para garantizar el cumplimiento de las metas de asfaltado. La cartera de infraestructura prevé dar continuidad a estas acciones en el territorio llanero para consolidar la conectividad terrestre y la transitabilidad de la población.