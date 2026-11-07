Feria agroalimentaria beneficia a 500 personas en Tucupita

La venta directa de alimentos cosechados y pescados por productores locales benefició a más de 500 personas de seis comunidades de la extensa parroquia San Rafael, durante una feria agroalimentaria realizada este sábado en Tucupita.

El despliegue comercial agrupó a 10 stands donde los agricultores y pescadores ofertaron sin intermediarios proteína animal y vegetal, verduras, hortalizas, pescado fresco, frutas y rubros no perecederos a precios accesibles, impulsando de esta forma la producción local en la región.

La actividad comunitaria fue organizada de manera conjunta por la Gobernación del estado Delta Amacuro y el Ministerio de Alimentación en la entidad, dando cumplimiento al cronograma nacional del Plan Venezuela Alimenta Hambre Cero, el cual continuará desarrollándose en todo el país.