Bolipuertos y representantes de carga pesada acuerdan acciones para agilizar operaciones en puertos

El presidente de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), Germán Gómez Larez, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Órgano Superior de Transporte de Carga y directivos de las cámaras empresariales de los estados Carabobo y La Guaira. El encuentro tuvo como propósito evaluar las operaciones de despacho e intercambio comercial en los principales terminales marítimos del país.

La jornada contó con la participación de la Cámara Regional de Carga, la asociación Graneleros Unidos y voceros de las empresas Corpologística, Emiltra y Logicasa. Durante la actividad, las instituciones y los gremios coordinaron estrategias conjuntas para agilizar la distribución de mercancías en el territorio nacional; así lo indicó Bolipuertos en una publicación en su cuenta de Instagram.

Los representantes del sector logístico manifestaron su respaldo a los procedimientos implementados por la autoridad portuaria en las instalaciones marinas. Asimismo, las partes constataron una reducción sustancial en los tiempos de espera para la movilización y el retiro de la carga pesada que ingresa por los puertos de La Guaira y Puerto Cabello.

Finalmente, las autoridades e integrantes de las cámaras acordaron mantener las mesas de trabajo de forma continua. La articulación permanente busca reforzar la eficiencia en la cadena de suministros y consolidar la capacidad operativa del sistema portuario nacional.