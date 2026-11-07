Las partes acordaron mantener las mesas técnicas de trabajo para optimizar la cadena de suministros en el país Foto: Minci
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Bolipuertos y representantes de carga pesada acuerdan acciones para agilizar operaciones en puertos

Examinaron la reducción de los tiempos para el retiro de mercancías en los principales terminales marítimos

Yusleny Morales
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El presidente de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), Germán Gómez Larez, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Órgano Superior de Transporte de Carga y directivos de las cámaras empresariales de los estados Carabobo y La Guaira. El encuentro tuvo como propósito evaluar las operaciones de despacho e intercambio comercial en los principales terminales marítimos del país.

La jornada contó con la participación de la Cámara Regional de Carga, la asociación Graneleros Unidos y voceros de las empresas Corpologística, Emiltra y Logicasa. Durante la actividad, las instituciones y los gremios coordinaron estrategias conjuntas para agilizar la distribución de mercancías en el territorio nacional; así lo indicó Bolipuertos en una publicación en su cuenta de Instagram.

Los representantes del sector logístico manifestaron su respaldo a los procedimientos implementados por la autoridad portuaria en las instalaciones marinas. Asimismo, las partes constataron una reducción sustancial en los tiempos de espera para la movilización y el retiro de la carga pesada que ingresa por los puertos de La Guaira y Puerto Cabello.

Finalmente, las autoridades e integrantes de las cámaras acordaron mantener las mesas de trabajo de forma continua. La articulación permanente busca reforzar la eficiencia en la cadena de suministros y consolidar la capacidad operativa del sistema portuario nacional.

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