Corey Seager pasará por el quirófano por lesión en el codo

Corey Seager pasará por el quirófano según lo que indicó el presidente de operaciones de béisbol de los Rangers de Texas, Chris Young, aseguró que tenía un espolón óseo en el codo derecho.

Se le ofreció una cirugía menor, y parece que Seager optó por ella. No está claro cuánto tiempo jugó Seager con la lesión en el codo, aunque Young mencionó que fueron varios meses. Seager estuvo dos veces en la lista de lesionados por inflamación en la espalda y además pasó un tiempo en la lista de lesionados por conmoción cerebral de siete días. No se perdió ningún partido específicamente por la lesión en el codo.

Corey Seager had a bone spur removed from his right elbow after battling the issue for months.



Seager is expected to be ready for Opening Day 2027, though Texas could ease him into spring training.



His 2026 wasn't great (.227/.312/.424) and he'll look to bounce back after an… pic.twitter.com/4Jgw3jGr2L — Strikeouts & Dingers (@KsAndDingers) October 10, 2026

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Seager quien se ha visto afectado por las lesiones en las últimas campañas estuvo disponible durante los dos últimos meses de la temporada regular. Sin duda, la lesión en el codo no le impidió rendir al máximo. El cinco veces All-Star dejó average de .269 con 10 jonrones tras salir de la lista de lesionados a finales de julio.