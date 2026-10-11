Harold Castro (Foto: Kia Tigers)
Harold Castro (Foto: Kia Tigers)
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Harold Castro vuelve a brillar en Corea con dos jonrones

El toletero criollo llegó a 21 bambinazos con Tigres de Kia equipo que sigue su camino para la postemporada

Sairuby Alayon
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Harold Castro no para y sigue demostrando toda su fuerza en el beisbol de Corea del Sur con los Tigres de Kia, en la temporada 2026 de la KBO. Este sábado su equipo se quedó con la victoria 8-5 en el duelo frente a SSG Landers. 

“El tren del 23” venía en el duelo anterior ya habia sacado un jonrón, sumó dos cuadrangulares más en el mismo encuentro de este sábado para ahora llevar su cuenta a 21 bambinazos en lo que va de zafra en tierras asiáticas y convirtiéndose en una de las piezas fuertes del conjunto que sigue en la lucha por un boleto a postemporada. 

Su primer cuadrangular llegó ante los envíos de Choi Min-Jun el segundo episodio, logrando sacar la bola por todo el jardín derecho. Por su parte el segundo de los jonrones lo conectó en la quinta entrada, esta vez con gente en circulación, trayendo al plato un toral de tres carreras que sentenciaron el encuentro.  

Lee también: Harold Castro sigue con su poder en Corea del Sur

Castro, quien pertenece a Leones del Caracas en la LVBP sigue demostrando su poder con el madero dejando su promedio en .326, gracias a 128 hits y 88 carreras impulsadas.

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