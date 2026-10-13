Comité de Postulaciones Judiciales extiende proceso de evaluación hasta el viernes

En las instalaciones del Museo Boliviano de la Asamblea Nacional (AN) este martes se dio inicio al proceso de entrevistas de los 127 aspirantes a integrar el Comité de Postulaciones Judiciales, encargada de evaluar y preseleccionar a los candidatos a jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La información la dio a conocer el presidente de la Comisión Preliminar, diputado Giuseppe Alessandrello, en declaraciones a la prensa, donde destacó la cantidad de postulantes y anunció que el proceso se extenderá hasta el viernes de esa semana, con el objetivo de elaborar una lista de elegidos.

«Logramos un número de postulaciones de 127 ciudadanos y ciudadanas, hoy en este lugar estamos iniciando las entrevistas como parte del proceso de evaluación. Este proceso de evaluación debe continuar hasta el día viernes de esta semana, donde finalizaremos con la elaboración de la lista de elegidos», puntualizó.

Este martes inició el proceso para entrevistar a los 127 aspirantes a integrar el Comité de Postulaciones Judiciales, anunció el presidente de la Comisión Preliminar, diputado Giuseppe Alessandrello (PSUV/La Guaira). pic.twitter.com/p8HNgioIrX — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) October 13, 2026

Para la jornada de este martes, los parlamentarios tenían previsto realizar más de 60 entrevistas a los aspirantes.

#13Oct || Más de 60 entrevistas estaría realizando el día de hoy, la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales. pic.twitter.com/A4vEJPRkot — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) October 13, 2026

Al concluir este proceso, se someterá a la consideración de la Plenaria de la Asamblea Nacional el listado de los 12 representantes de la sociedad civil que se integrarán a los 11 parlamentarios para conformar el comité definitivo.

«Las entrevistas han transcurrido la mañana del día de hoy de manera extraordinaria. Se observa una calidad profesional, se observa la actitud protagónica en la construcción de las instituciones del país y eso ha sido lo que hemos recogido en todos los lugares de entrevistas», aseveró.

Por su parte, el diputado Luis Florido destacó que el proceso busca conformar poderes públicos sólidos que generen verdadera credibilidad e institucionalidad en materia de justicia para la nación.