InicioDeportesVinotinto Femenina Sub-17 ya tiene convocadas para el Mundial
Deportes

Vinotinto Femenina Sub-17 ya tiene convocadas para el Mundial

La Copa Mundial inicia el próximo 17 de octubre y Venezuela forma parte del Grupo D

Gerardo Javier Romero
Añade Últimas Noticias a tu Google

La Vinotinto Femenina Sub-17 presentó este miércoles la lista de jugadoras convocadas que defenderán al país en la próxima Copa Mundial de la FIFA que se disputará del 17 de octubre al 8 de noviembre en Marruecos.

La información la dio a conocer la seleccionadora Dayana Farías a través de la red social Instagram de la selección, donde se puede ver un sólido grupo de 21 atletas que ha venido representando al país para poder llegar a esta instancia internacional.

El equipo debutará formalmente en la Copa Mundial Femenina Sub-17 ante el combinado nacional de Francia, un reto del más alto nivel para las criollas.

Recordemos que Venezuela logró llegar al Mundial tras vencer a la selección de Colombia en los playoffs del Campeonato Sudamericano Sub-17, donde la Vinotinto mostró un alto nivel de competencia.

Entre los nombres a destacar están el de las delanteras María Briceño y Orliany Durán, así como de las mediocampistas Astrid Granadillo, Ariana Ojeda y Juneski Flores.

Venezuela forma parte del Grupo D en esta Copa Mundial, faceta en la que se tendrán que enfrentar contra la ya mencionada Francia, Japón y Zambia.

Lista de jugadoras convocadas:

Guardametas: Valeria Rebanales, Gabriela Fermín y Roxandrys Torres.

Defensoras: Abril Alejo, Karla Alfonzo, Mariangeles Ávila, Diana Molina, Antonella Carmona, Dariana Medina y Valery Núñez.

Centrocampistas: Migleydys Bolsegui, Astrid Granadillo, Ariana Ojeda, Natalia Bermúdez, Juneski Flores y Constanza Martins.

Delanteras: María Briceño, Diana Bravo, Anabella Figueredo, Orliany Durán y Andrea Suárez.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
Maracaibo implementa GPS para monitorear camiones del aseo urbano
Artículo siguiente
Sebastián Rivero afirma que mejoró su estrategia de hacer swing