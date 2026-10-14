Vinotinto Femenina Sub-17 ya tiene convocadas para el Mundial

La Vinotinto Femenina Sub-17 presentó este miércoles la lista de jugadoras convocadas que defenderán al país en la próxima Copa Mundial de la FIFA que se disputará del 17 de octubre al 8 de noviembre en Marruecos.

La información la dio a conocer la seleccionadora Dayana Farías a través de la red social Instagram de la selección, donde se puede ver un sólido grupo de 21 atletas que ha venido representando al país para poder llegar a esta instancia internacional.

El equipo debutará formalmente en la Copa Mundial Femenina Sub-17 ante el combinado nacional de Francia, un reto del más alto nivel para las criollas.

Recordemos que Venezuela logró llegar al Mundial tras vencer a la selección de Colombia en los playoffs del Campeonato Sudamericano Sub-17, donde la Vinotinto mostró un alto nivel de competencia.

Entre los nombres a destacar están el de las delanteras María Briceño y Orliany Durán, así como de las mediocampistas Astrid Granadillo, Ariana Ojeda y Juneski Flores.

Venezuela forma parte del Grupo D en esta Copa Mundial, faceta en la que se tendrán que enfrentar contra la ya mencionada Francia, Japón y Zambia.

Lista de jugadoras convocadas:

Guardametas: Valeria Rebanales, Gabriela Fermín y Roxandrys Torres.

Defensoras: Abril Alejo, Karla Alfonzo, Mariangeles Ávila, Diana Molina, Antonella Carmona, Dariana Medina y Valery Núñez.

Centrocampistas: Migleydys Bolsegui, Astrid Granadillo, Ariana Ojeda, Natalia Bermúdez, Juneski Flores y Constanza Martins.

Delanteras: María Briceño, Diana Bravo, Anabella Figueredo, Orliany Durán y Andrea Suárez.