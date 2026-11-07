Avanza la rehabilitación integral de la Iglesia Santo Cristo en Plan de Manzano

El Ministerio de Obras Públicas realiza labores de rehabilitación integral en la Iglesia Santo Cristo, ubicada en el sector Plan de Manzano, a la altura del kilómetro 5 de la carretera Caracas–La Guaira. La intervención forma parte de las acciones desplegadas mediante el Plan Venezuela Renace en la parroquia Sucre del Distrito Capital.

El recinto religioso, erigido en 1972, constituye un centro de encuentro espiritual y un espacio de referencia para las actividades comunitarias de las familias de la zona. Las obras abarcan una superficie total de 236 metros cuadrados, donde los equipos de trabajo efectúan la preparación de las superficies mediante el saneamiento profundo de las paredes internas y externas.

A través de una nota de prensa del Ministerio de Obras Públicas se explica que el proyecto incluye la adecuación técnica de los servicios básicos de la estructura, con tareas de instalación, mantenimiento y optimización en los sistemas de electricidad, aguas servidas y agua potable.

En las próximas etapas, el personal especializado ejecutará el reforzamiento estructural de las columnas del templo. Asimismo, la planificación contempla la aplicación de pintura general en muros y rejas metálicas para garantizar la preservación del espacio y devolver una infraestructura renovada al servicio de los habitantes del sector.