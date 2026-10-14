Corpoelec activa plan para agilizar atención de averías eléctricas

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), en coordinación con el Sistema 1×10 del Buen Gobierno y la plataforma VenApp, acordó un plan estratégico institucional para optimizar el uso de herramientas tecnológicas y agilizar la atención de reportes de averías eléctricas realizados por las comunidades en todo el país.

La iniciativa, reseñada en redes sociales de la Vicepresidencia Sectorial para el Socialismo Social y Territorial, busca priorizar las solicitudes ciudadanas y reducir los tiempos de respuesta mediante una gestión más eficiente de las incidencias reportadas.

«Para respaldar este acuerdo, se desplegaron cuadrillas técnicas en más de diez estados del país para ejecutar labores inmediatas de mantenimiento preventivo y correctivo», refiere la publicación en redes sociales.

Los trabajos incluyen la normalización de voltajes, la reparación de líneas de baja tensión, la sustitución de postes y la instalación de transformadores, con el objetivo de mejorar las condiciones del suministro eléctrico.