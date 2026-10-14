Venezuela Game Show regresa este 16, 17 y 18 de octubre con entrada gratuita

Los días 16, 17 y 18 de octubre, el Centro Comercial Parque Cerro Verde, en Caracas, será el escenario de una experiencia sin precedentes con el regreso del Venezuela Game Show (VGS). En su sexta edición, el evento se consolida como el encuentro definitivo de esports, videojuegos, cosplay y cultura geek en Venezuela, con entrada totalmente gratuita.

Esta sexta edición llega con una agenda repleta de sorpresas y una bolsa de más de $50.000 dólares en premios a repartir entre los ganadores de los torneos e-sports, los mejores jugadores del país disputarán en vivo las finales presenciales demostrando su destreza y estrategia para coronarse campeones.

Video Referencial

Como no puede faltar en la VGS, esta sexta edición traerá de regreso a á Voca Medley, el afamado espectáculo de hologramas referente de la escena gamer internacional, junto al deslumbrante show de Jackson Forever. La música en vivo encenderá la tarima con la banda HEADSHOT, cargada de energía con tributos a The Legend of Zelda, clásicos de videojuegos y mashups. A esta oferta musical se suma la presentación especial de Alma El Musical, pensada para hacer cantar y bailar a grandes y chicos, y un cierre monumental a cargo de la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta.

El reconocido director Nuno Gomes estará grabando en directo su podcast «Esto No Se Edita», compartiendo charlas sin filtro, risas e invitados especiales. La experiencia se completará con Pasarelas y concursos de Cosplay, áreas free play, y el escenario Just Dance con dinámicas continuas.

Desde luego, la Venezuela Game Show contará con entrada completamente gratuita. Para obtenerla, tendrás que descargar la aplicación oficial a través de app.vgs.show. Allí, solo tendrás que registrarte para obtener el QR de las entradas, pero también podrás consultar agenda en tiempo real y recibir notificaciones al instante de las actividades.

¿Cuáles son los torneos de la Venezuela Game Show Sexta Edición?

Al igual que en las demás ediciones, el evento cuenta con una gran lista de torneos de esports y de cosplay. Sin embargo, este año se ha incluido a la comunidad de TCG de Venezuela, por lo que esta gran lista de torneos es la más grande hasta la fecha.

A continuación, la lista de los torneos:

Valorant : 1er lugar: $3.500USD 2do lugar: $1.500USD

: Counter Strike 2: 1er lugar: $3.500USD 2do lugar: $1.500USD

League of Legends: 1er lugar: $3.500USD 2do lugar: $1.500USD

Fortnite: 1er lugar: $1.500USD 2do lugar: $750USD

Teamfight Tactics: 1er lugar: $1.000USD 2do lugar: $600USD 3er lugar: $400USD 4to lugar: $250USD

Tekken 8: 1er lugar: $1.000D 2do lugar: $500USD

Street Fighter 6: 1er lugar: $1.000D 2do lugar: $500USD

Mortal Kombat 1: 1er lugar: $1.000D 2do lugar: $500USD

EA Sports FC 27: 1er lugar: $500USD 2do lugar: $250USD

Mobile Legends: Bang Bang: 1er lugar: $3.500USD 2do lugar: $1.500USD

Call of Duty: Mobile: 1er lugar: $2.750USD 2do lugar: $1.250USD

Free Fire: 1er lugar: $2.750USD 2do lugar: $1.250USD

Just Dance – Decades of Hits: 1er lugar: $1.000USD 2do lugar: $500USD

Just Dance – Danceverse Cosplay 1er lugar: $700USD 2do lugar: $300USD

Cosplay – Categoría abierta: 1er lugar: $1.000USD 2do lugar: $500USD

Cosplay – Categoría Universo Gamer: 1er lugar: $1.000USD 2do lugar: $500USD

Riftbound – League of Legends TCG: 1er lugar: $250USD 2do lugar: $150USD 3er lugar: $50USD 4to lugar: $50USD

Yu-Gi-Oh! 1er lugar: 48 sobres 2do lugar: 24 sobres 3er lugar: 12 sobres 4to lugar: 12 sobres

Catan: 1er lugar: $300USD 2do lugar: $200USD 3er lugar: $150USD 4to lugar: $100USD

Juegos de mesa variados:

1er lugar: $300USD

2do lugar: $200USD

3er lugar: $150USD

4to lugar: $100USD

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