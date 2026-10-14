Venezuela Game Show regresa este 16, 17 y 18 de octubre con entrada gratuita

Los días 16, 17 y 18 de octubre, el Centro Comercial Parque Cerro Verde, en Caracas, será el escenario de una experiencia sin precedentes con el regreso del Venezuela Game Show (VGS). En su sexta edición, el evento se consolida como el encuentro definitivo de esports, videojuegos, cosplay y cultura geek en Venezuela, con entrada totalmente gratuita.
Esta sexta edición llega con una agenda repleta de sorpresas y una bolsa de más de $50.000 dólares en premios a repartir entre los ganadores de los torneos e-sports, los mejores jugadores del país disputarán en vivo las finales presenciales demostrando su destreza y estrategia para coronarse campeones.
Como no puede faltar en la VGS, esta sexta edición traerá de regreso a á Voca Medley, el afamado espectáculo de hologramas referente de la escena gamer internacional, junto al deslumbrante show de Jackson Forever. La música en vivo encenderá la tarima con la banda HEADSHOT, cargada de energía con tributos a The Legend of Zelda, clásicos de videojuegos y mashups. A esta oferta musical se suma la presentación especial de Alma El Musical, pensada para hacer cantar y bailar a grandes y chicos, y un cierre monumental a cargo de la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta.
El reconocido director Nuno Gomes estará grabando en directo su podcast «Esto No Se Edita», compartiendo charlas sin filtro, risas e invitados especiales. La experiencia se completará con Pasarelas y concursos de Cosplay, áreas free play, y el escenario Just Dance con dinámicas continuas.
Desde luego, la Venezuela Game Show contará con entrada completamente gratuita. Para obtenerla, tendrás que descargar la aplicación oficial a través de app.vgs.show. Allí, solo tendrás que registrarte para obtener el QR de las entradas, pero también podrás consultar agenda en tiempo real y recibir notificaciones al instante de las actividades.
¿Cuáles son los torneos de la Venezuela Game Show Sexta Edición?
Al igual que en las demás ediciones, el evento cuenta con una gran lista de torneos de esports y de cosplay. Sin embargo, este año se ha incluido a la comunidad de TCG de Venezuela, por lo que esta gran lista de torneos es la más grande hasta la fecha.
A continuación, la lista de los torneos:
- Valorant:
- 1er lugar: $3.500USD
- 2do lugar: $1.500USD
- Counter Strike 2:
- 1er lugar: $3.500USD
- 2do lugar: $1.500USD
- League of Legends:
- 1er lugar: $3.500USD
- 2do lugar: $1.500USD
- Fortnite:
- 1er lugar: $1.500USD
- 2do lugar: $750USD
- Teamfight Tactics:
- 1er lugar: $1.000USD
- 2do lugar: $600USD
- 3er lugar: $400USD
- 4to lugar: $250USD
- Tekken 8:
- 1er lugar: $1.000D
- 2do lugar: $500USD
- Street Fighter 6:
- 1er lugar: $1.000D
- 2do lugar: $500USD
- Mortal Kombat 1:
- 1er lugar: $1.000D
- 2do lugar: $500USD
- EA Sports FC 27:
- 1er lugar: $500USD
- 2do lugar: $250USD
- Mobile Legends: Bang Bang:
- 1er lugar: $3.500USD
- 2do lugar: $1.500USD
- Call of Duty: Mobile:
- 1er lugar: $2.750USD
- 2do lugar: $1.250USD
- Free Fire:
- 1er lugar: $2.750USD
- 2do lugar: $1.250USD
- Just Dance – Decades of Hits:
- 1er lugar: $1.000USD
- 2do lugar: $500USD
- Just Dance – Danceverse Cosplay
- 1er lugar: $700USD
- 2do lugar: $300USD
- Cosplay – Categoría abierta:
- 1er lugar: $1.000USD
- 2do lugar: $500USD
- Cosplay – Categoría Universo Gamer:
- 1er lugar: $1.000USD
- 2do lugar: $500USD
- Riftbound – League of Legends TCG:
- 1er lugar: $250USD
- 2do lugar: $150USD
- 3er lugar: $50USD
- 4to lugar: $50USD
- Yu-Gi-Oh!
- 1er lugar: 48 sobres
- 2do lugar: 24 sobres
- 3er lugar: 12 sobres
- 4to lugar: 12 sobres
- Catan:
- 1er lugar: $300USD
- 2do lugar: $200USD
- 3er lugar: $150USD
- 4to lugar: $100USD
- Juegos de mesa variados:
- 1er lugar: $300USD
- 2do lugar: $200USD
- 3er lugar: $150USD
- 4to lugar: $100USD
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