Conseturismo impulsa creación del Fondo de Turismo Nacional

El Consejo Superior de Turismo Venezolano (Conseturismo) impulsa la creación de un fondo turístico nacional, financiado con entre 3% y 5% de la renta petrolera y destinado a la inversión en infraestructura, modernización y promoción del sector.

Así lo expresó el vicepresidente de Conseturismo y presidente de la Cámara de Turismo del Táchira, Gustavo Anzola, quien señaló que la alianza público-privada y el financiamiento transversal del turismo como motor económico permitirán resultados positivos para el periodo 2030-2035.

Asimismo, destacó que esta propuesta forma parte del “gran debate nacional” por la construcción del turismo en Venezuela, impulsado en el marco de la tercera edición del evento “Táchira Nuevo Destino Turístico Deseable” que se celebrará los días 16, 17 y 18 de octubre en la ciudad de San Cristóbal.

La autoridad turística destacó que el encuentro busca consolidar una plataforma de diálogo nacional para potenciar el turismo, así como promover estrategias para posicionar al Táchira como referente nacional e internacional en el sector.

La actividad contará con la participación de autoridades, empresarios, representantes de la banca pública y privada y expertos del sector turístico a nivel nacional e internacional.

El primer panel denominado “De la renta petrolera al desarrollo sostenible” se realizará el viernes 16 de octubre y tendrá como invitados a la ministra de Turismo, Daniella Cabello; la presidenta de Conseturismo, Vicky Herrera; el director de la Constructora Sambil, Alfredo Cohen; y el presidente del Banco Sofitasa, José María Nogueroles.

Las personas interesadas podrán registrarse a través de los enlaces disponibles en las cuentas de red social Instagram @conseturismo y @camturtachira.