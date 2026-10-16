Dotan de insumos tácticos al personal de aduanas para fortalecer control sanitario

El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (Sacs) entregó este jueves nuevos uniformes e insumos tácticos de seguridad para fortalecer la operatividad del personal de la Dirección de Aduanas.

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio del Poder Popular para la Salud, la jornada se llevó a cabo en Caracas, encabezada por la contralora general, doctora Esperanza Briceño Godoy, junto al director de Aduanas, Francisco Merchán, e inició oficialmente con el personal adscrito al estado La Guaira.

Se prevé que, en las próximas semanas, esta dotación siga en las aduanas de los estados Carabobo, Anzoátegui, Zulia, Apure, Táchira, Falcón, Bolívar, Sucre y Mérida, abarcando las 22 sedes donde el Sacs tiene presencia activa de las 48 aduanas que funcionan en el país.

Los funcionarios del Sacs realizan permanentemente exhaustivas verificaciones físicas y documentales en los patios y almacenes aduaneros. Estos controles están dirigidos a inspeccionar el flujo de alimentos, bebidas, medicamentos, cosméticos y productos de aseo.

De esta forma se garantiza rigurosamente el cumplimiento de las normativas y medidas sanitarias establecidas para el ingreso y egreso de rubros al territorio nacional, reforzando los estándares de seguridad de la salud pública.

El Sacs, mediante este despliegue, ratifica su compromiso de continuar consolidando la infraestructura e inspección en las aduanas del país, garantizando un control riguroso sobre los productos e insumos de consumo humano, en aras de resguardar la salud y el bienestar de la población.