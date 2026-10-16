Apple lanzará una versión de prueba de su IA en China

Tim Cook confirmó personalmente en una conversación con desarrolladores chinos que Apple Intelligence se lanzará en China a finales de este mes con el lanzamiento de la versión beta de iOS 27.3, y que Siri AI aún no estará disponible.

“Estamos muy satisfechos de haber recibido la aprobación para ofrecer a los usuarios chinos las primeras funciones esenciales de Apple Intelligence”, afirmó Cook.

Apple Intelligence Vs los requisitos regulatorios del país

La autorización supone un avance para el despliegue de Apple Intelligence en China, donde la compañía estadounidense ha tenido que adaptar sus planes a los requisitos regulatorios del país, que mantiene controles específicos sobre los servicios de IA generativa.

Según The Paper, los registros de acceso a la red publicados por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) muestran que varios modelos de iPhone incorporaron el pasado 29 de septiembre números de registro correspondientes a Apple Intelligence y a los modelos Tongyi Qianwen y Tongyi Wanxiang, desarrollados por el gigante chino Alibaba.

El medio recordó que la Administración del Ciberespacio de China, había incluido en julio a Apple Intelligence entre los servicios de IA generativa, integrados en dispositivos móviles cuyo registro había sido completado.

Según un comunicado del Ministerio de Comercio, Wang animó a la compañía estadounidense a profundizar su presencia en China, mientras Cook expresó su confianza en las perspectivas económicas del país y su disposición a seguir ampliando sus actividades.

Cook asumió el pasado septiembre la presidencia ejecutiva del consejo de administración de Apple, tras ceder el puesto de consejero delegado a John Ternus, hasta entonces responsable de ingeniería de hardware de la compañía.