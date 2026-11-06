Jorge Rodríguez desde Yaracuy: es imprescindible que nos digamos las verdades

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, encabezó este viernes un encuentro con el sector productivo y agroindustrial del estado Yaracuy, en el contexto del Plan Renacer Productivo, donde anunció la aprobación de dos leyes la próxima semana y la firma del contrato para duplicar la energía eléctrica que recibe la entidad.

Durante la actividad, Rodríguez destacó la capacidad productiva de Yaracuy, que produce maíz, café, leguminosas, caña de azúcar y aguacate, además de ganado, algo que calificó de “casi milagroso”.

Sobre las empresas del Estado, planteó que pasen a manos privadas para acelerar la inversión productiva: “Hagámoslo, sin ningún tipo de preocupación y de prejuicio”, y pidió mayor intensidad del sector privado en el proceso productivo de la entidad, citando como ejemplo la planta de maíz y la asociación con los productores de café.

En materia de combustible, ante las dificultades de distribución del diésel planteadas por los productores, aseguró que “a partir de ahora el estado contará con la distribución del diésel en todo su territorio”, dada la posición estratégica de Yaracuy para abastecer el centro del país, incluida Caracas.

Rodríguez reconoció que Venezuela atraviesa “un tremendo problema eléctrico”, agravado por el terremoto, que según indicó sacó 800 megavatios de la oferta de generación nacional en segundos. “Si uno no reconoce los problemas, si uno no dice: aquí tenemos un problema, no hay forma de resolverlo”, expresó.

En ese sentido, anunció que ya está firmado el contrato para el segundo vínculo eléctrico, que permitirá a Yaracuy acceder a casi el doble de la energía eléctrica que recibe actualmente y ampliar su actividad industrial, con el inicio de los trabajos la próxima semana, por instrucción de la presidenta Delcy Rodríguez.

Leyes desde la Asamblea Nacional

Asimismo, se comprometió a que el martes 10 de noviembre la Asamblea Nacional sancionará la nueva Ley del Servicio de Energía Eléctrica, para su promulgación por la presidenta, la cual permitirá que el sector privado produzca y comercialice electricidad a un precio justo, con tarifas que no perjudiquen a la población, a los productores ni a la industria.

De igual forma, anunció que el jueves 12 de noviembre se aprobará la Ley de Promoción y Protección de la Actividad Ganadera, cuya consulta ya fue realizada con los productores de ganado y de carne de la entidad. “Si el martes no está aprobada la ley eléctrica, ustedes están autorizados a reclamarnos. Si el próximo jueves no está la ley de protección y promoción ganadera, ustedes están en condiciones de reclamarnos”, afirmó.

Encuentro con las comunas del sector Pozo Nuevo de Chivacoa

Jorge Rodríguez dijo que le propondrá a la presidenta Delcy Rodríguez, aprobar 10 proyectos más para la comuna del sector Pozo Nuevo en Chivacoa, asimismo, aseguró que, antes de llegar al lugar, llamó al presidente de Pdvsa, Héctor Obregon y se comprometió con “las tres gandolas de combustible semanales para los productores” del estado Yaracuy.

Recordó que, la presidenta se comprometió con el segundo vínculo entre Cabudare y Yaritagua, una línea de distribución eléctrica que permitirá aumentar el servicio“de manera importante para el estado Yaracuy” por lo que precisó que antes de este encuentro llamó al ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, y éste le aseguró que ya se firmó un contrato para arrancar desde la semana que viene los trabajamos de este segundo vínculo.

Al cierre, Rodríguez resaltó que el gobernador de Yaracuy le reporta cada madrugada, entre la 1:00 y las 2:00 de la mañana, los problemas de la entidad, como muestra de “la forma virtuosa de gobernar: gobernar escuchando siempre y resolviendo los problemas”, y mencionó a productores del territorio a los que escucha. “Es imprescindible que nos veamos las caras, que nos digamos las verdades. Si uno se queda en su oficina en Caracas, no escucha la realidad del día a día de los productores”, concluyó.