Movilnet e IFE impulsan la conectividad en ferrocarril de los Valles del Tuy

Los usuarios del Sistema Ferroviario Central Ezequiel Zamora I contarán con señal Wi-Fi en las estaciones e internet de mejor calidad durante sus recorridos, luego del acuerdo suscrito entre la empresa de telecomunicaciones Movilnet y el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) para modernizar la infraestructura tecnológica de la línea que conecta Caracas con los Valles del Tuy.

El proyecto abarca trabajos de recuperación en la red de fibra óptica del sistema de transporte masivo, lo que permitirá garantizar la conectividad de la población que se desplaza diariamente por esta arteria vial, además de la adecuación de la imagen corporativa en los vagones. Así lo informó Movilnet.

Sobre el alcance técnico de los trabajos, el vicepresidente de Grandes Clientes de Movilnet, Jair Pineda, catalogó la iniciativa de alcance relevante. «Es un hecho histórico lo que está ocurriendo hoy, la primera alianza que Movilnet realiza con el IFE para lo que tiene que ver con la recuperación de su fibra óptica, el despliegue de Wi-Fi en sus estaciones y los servicios de conectividad e internet», destacando los beneficios directos para la operatividad del servicio.

En ese sentido, el presidente del IFE, Claudio Farías, enfatizó el impacto que tendrá esta actualización tecnológica en la calidad del viaje de los pasajeros al sostener que «este convenio va a concretar la posibilidad de modernizar y conectar al sector transporte. Vamos a brindar, junto a Movilnet, un buen servicio de telecomunicaciones en el sistema para la población de los Valles del Tuy», ratificando el plan de mejoras en la red ferroviaria.