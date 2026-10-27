Presidenta activa la Fundación Cardiovital Corazón Te Quiero en Carabobo

La presidenta Delcy Rodríguez lideró este martes la inauguración de la Fundación Cardiovital Corazón Te Quiero, que funcionará en los espacios del Hospital Dr. Miguel Malpica, ubicado en el municipio Guacara, estado Carabobo.

La mandataria estuvo acompañada por la vicepresidenta sectorial de Salud, Ciencia, Tecnología y Ecosocialismo, Isabel Iturria; el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado; el gobernador de la entidad, Rafael Lacava, entre otras autoridades.

En declaraciones a Venezolana de Televisión (VTV), la jefa de Estado recordó que la primera causa de muerte en el país y en el resto del mundo es por enfermedades cardiovasculares.

«Este tipo de unidades son muy importantes porque permiten intervenciones tempranas, procedimientos preventivos. Quiero dar la buena noticia de que, en el marco del plan Vida y Salud que anunciábamos en el mes de enero de este año, ya cumplimos la meta de procedimientos de hemodinamia, de colocación de marcapasos, incluso una meta que nunca se había alcanzado en el sector público, en los hospitales del sector público; lo hemos alcanzado, más de 3.000 procedimientos de hemodinamia, más de 1.500 colocaciones de marcapasos. Es un gran logro para nuestro sistema de salud», afirmó.

Además, felicitó a las autoridades del sector salud por estos avances, destacando que la referida unidad cuenta con equipos de «altísima tecnología» para llevar a cabo los procedimientos cardiovasculares.

«Es un gran avance para nuestro pueblo y, sobre todo, para los estados del centro que pueden contar ahora con este servicio, que si te vas al sector privado es muy costoso y aquí es de acceso gratuito. Muy feliz de seguir dando avances importantes en el área de la salud para nuestro pueblo», recalcó. También recordó que existen convenios con el sector privado para atender casos muy especializados.

En estos espacios se brindará atención médica especializada para la prevención, diagnósticos y tratamientos de enfermedades cardiovasculares, incluyendo procedimientos de hemodinamia y terapia endovascular de forma gratuita.

Cuenta con áreas estratégicas como consulta externa y enfermería, estación de trabajo para ecocardiograma, MAPA y Holter, consultorios especializados, ecocardiograma y estrés de esfuerzo, sala de preparación, unidad de hemodinamia y angiocardiografía, sala de control de hemodinamia, unidad de cuidados cardiológicos especiales, entre otras.

Esta institución ha sido creada con el objetivo de garantizar el acceso de la población al diagnóstico, tratamiento y recuperación oportuna, fortaleciendo integralmente la red de salud pública del país.

La fundación es el resultado de un trabajo articulado entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Gobernación de Carabobo y la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud).