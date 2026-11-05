Dictadores de la independencia III

Lo que limitó a Bolívar de no acabar con una corona en la testa como Iturbide o un mandato vitalicio al modo de Gaspar Francia en Paraguay fue su propia proyección histórica, el deseo personal de ser recordado por las generaciones futuras de la América con el adjetivo de Libertador. En carta a Pedro Gual, el 16 de septiembre de 1821 manifestaba esa voluntad: “La historia dirá: Bolívar tomó el mando para libertar a sus conciudadanos, y cuando fueron libres, los dejó para que se gobernasen por las leyes y no por su voluntad”.

Más adelante, le diría a Santander sobre quienes desde Venezuela le ofrecían la corona: “Según esos señores, nadie puede ser grande, sino a la manera de Alejandro, César y Napoleón. Yo quiero superarlos a todos en desprendimiento, ya que no puedo en hazañas”. Cuando Colombia agoniza en 1829, y el partido monárquico toma fuerza, reafirma a Antonio Leocadio Guzmán: “Con mi nombre se quiere hacer en Colombia el bien y el mal, y muchos lo invocan como el texto de sus disparates… pero persuádase Ud. y que se persuada todo el mundo que yo no seré el rey de Colombia ni por un extraordinario evento, ni me haré acreedor a que la posteridad me despoje del título de Libertador que me dieron mis conciudadanos y que halaga toda mi ambición”. Su gloria y reputación eran más apreciadas; quería ser recordado como héroe, hombre desprendido, libertador de pueblos; no deseaba que todos sus sacrificios personales quedasen manchados con un cetro o dictadura perpetua.

Tenía además conciencia lúcida de su propia finitud y de que su obra estaba sujeta a la propia existencia vital. En carta a O’Leary reconoce lo inevitable: “Yo no soy inmortal. Todos sabemos que la reunión de la Nueva Granada y Venezuela existe ligada únicamente a mi autoridad… No hay nada tan frágil como la vida de un hombre: por lo mismo, toca a la prudencia precaverse para cuando llegue ese término. Muerto yo, ¿qué haría esta República? Entonces se conocería la utilidad de haber anticipado la separación de estas dos secciones durante mi vida”. En esta época de deterioro físico y pugnas crecientes, el poder perpetuo no valía de mucho, menos creer que un príncipe de Europa sería el redentor de Colombia. Bolívar tenía claro que un solo hombre no bastaba para salvar un país dividido.