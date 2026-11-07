Presidenta celebra Festival de las Luces junto al cuerpo diplomático de la India

Este sábado, la presidenta Delcy Rodríguez se sumó a la celebración del Diwali o Festival de las Luces, con el cuerpo diplomático de la India. La actividad tiene como finalidad profundizar los lazos diplomáticos entre ambas naciones.

Durante el encuentro acompañaron a la mandataria el canciller Oliver Blanco; el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez; la vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira, entre otras autoridades.

Por India estuvo el embajador Ashokbabu Puliyadikumaran, y el jefe de Cancillería, K. Madhusudhana Rao, entre otras autoridades. La mandataria destacó los sólidos lazos de cooperación, amistad y complementariedad que unen a Venezuela y a la India en el marco de un mundo multipolar.

La jefa de Estado extendió un mensaje de hermandad y solidaridad al pueblo de la India y a toda la comunidad hindú residente en el país, resaltando el profundo significado espiritual de esta fecha que simboliza el triunfo de la luz sobre la oscuridad, del conocimiento sobre la ignorancia y del bien sobre el mal, reseñó Prensa Presidencial.



Junto a autoridades de la India, la presidenta Delcy Rodríguez destacó los sólidos lazos de cooperación, amistad y complementariedad que unen a ambas naciones. Fotos Prensa Presidencial

Cabe destacar que el Diwali es una de las actividades religiosas más importantes de la India. Este festival se realiza entre los meses de octubre y noviembre, que coincide con la luna nueva. Además, representa la victoria de la luz ante la oscuridad y del conocimiento sobre la ignorancia.

La festividad se desarrolla durante cinco días, donde los creyentes encienden lámparas de arcilla como símbolo de la prosperidad. Otra de las tradiciones durante esta celebración es el intercambio de regalos entre familiares y amigos.