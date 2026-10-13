Presidenta Delcy Rodríguez enalteció a heroína venezolana de la FAO por su labor

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez reconoció este martes la labor de María Cantlicia Torres, reconocida recientemente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como una de las 100 heroínas en el marco del Año Internacional de la Agricultora 2026.

«En cada semilla ancestral vive una parte de nuestra historia e identidad. En el Día de la Resistencia Indígena, tuve la dicha de abrazar a María Cantalicia Torres, venezolana reconocida por la FAO entre las 100 heroínas de la alimentación», expresó la jefa de Estado en sus redes sociales.

En la publicación, la Mandataria Nacional resaltó su legado y su aporte a la alimentación venezolana.

«Su conocimiento, dedicación y amor por nuestra tierra mantienen vivo un legado ancestral que debemos honrar y proteger. Que nuestras raíces sigan floreciendo y que sus frutos alimenten el presente y el futuro de Venezuela», añadió la presidenta Delcy Rodríguez.

La publicación la acompañó de un material audiovisual donde se observa el encuentro fraterno entre la jefa de Estado y Cantalicia Torres, miembro de la Alianza Científico-Campesina, iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología.

«Gracias Cantalicia por preservar nuestras semillas ancestrales, por tu conocimiento, por tu dedicación, por tu amor a Venezuela y de verdad me alegro mucho abrazarte», indicó.

En este sentido, la mandataria venezolana destacó la importancia de proteger las semillas tradicionales para promover una alimentación sana y soberana en Venezuela.

«Vamos a apoyar para que todo nuestro conocimiento ancestral, siga floreciendo y el amor por nuestra tierra, por nuestros suelos, por nuestras aguas, siga marcando el futuro de nuestra alimentación sana en Venezuela, sana y soberana», añadió.

Por su parte, Cantalicia Torres manifestó su agradecimiento a la presidenta Delcy Rodríguez y afirmó sentir orgullo por representar al país.

Cabe recordar que este lunes, durante su participación en el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO, la presidenta Delcy Rodríguez, subrayó el valor estratégico de los conocimientos tradicionales y del rol fundamental de la mujer en la preservación de la biodiversidad agrícola y la soberanía alimentaria del país.

«María Cantalicia representa mucho más que una historia individual. En ella reconocemos a las mujeres rurales venezolanas, a quienes preservan semillas y conocimientos transmitidos entre generaciones», destacó la Mandataria Nacional.