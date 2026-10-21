Psuv rechaza orden de arresto contra Raúl Castro y expresa solidaridad con Cuba

El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) expresó su solidaridad con Cuba y rechazó la orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro, atribuida a un tribunal del estado de Florida, Estados Unidos.

A través de un comunicado, la organización política cuestionó la medida contra el líder histórico cubano, de 95 años, y sostuvo que contraviene principios del derecho internacional y constituye una acción contra la soberanía de la isla.

«Esta acción se suma al recrudecimiento del bloqueo económico y a la política de asfixia material que desde enero 2026 se aplica al pueblo cubano, lo cual reclama de la acción urgente y conjunta de las naciones latinoamericanas y caribeñas en demanda del cese inmediato del cerco a la isla», manifestó el Psuv en el documento.

A continuación, el comunicado completo:

El Partido Socialista Unido de Venezuela expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Cuba, y manifiesta su firme rechazo a la nueva orden de arresto emitida desde un tribunal del Estado de Florida, Estados Unidos, contra el compañero Raúl Castro, Comandante de los Ejércitos de la nación hermana.

Esta maniobra intimidatoria contra un líder histórico de 95 años, además de carecer de elementos jurídicos reales, atenta contra los principios elementales del derecho internacional y busca horadar la soberanía de la República de Cuba.

Esta acción se suma al recrudecimiento del bloqueo económico y a la política de asfixia material que desde enero 2026 se aplica al pueblo cubano, lo cual reclama de la acción urgente y conjunta de las naciones latinoamericanas y caribeñas en demanda del cese inmediato del cerco a la isla.

Hoy más que nunca, el Psuv reitera su llamado a respetar la soberanía de Cuba y el derecho de su pueblo a su independencia y libre autodeterminación.