Venezuela y Japón consolidan alianzas de asistencia técnica

El viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Eduardo Ramírez, sostuvo una reunión de trabajo con delegados de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica), con el propósito de consolidar mecanismos de asistencia mutua y profundizar las alianzas estratégicas entre ambas naciones.

En ese orden de ideas, las autoridades revisaron el estado de la cooperación bilateral y destacaron el apoyo humanitario brindado por el país asiático luego del doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio en el territorio nacional.

«Durante el encuentro, las autoridades revisaron los avances de la cooperación bilateral y destacaron el importante apoyo humanitario brindado por la nación asiática tras el doblete sísmico del 24 de junio en el país», indicó la Cancillería en sus redes sociales.

Asimismo, la representación venezolana presentó la estrategia nacional orientada a fortalecer y estructurar los canales institucionales de asistencia internacional. En la jornada se destacó el rol de Jica como un referente en materia de asesoría técnica y acompañamiento operativo.

Ambas partes acordaron dar continuidad a los intercambios de trabajo para consolidar los proyectos en desarrollo. El Ejecutivo prevé mantener las mesas de diálogo con los representantes japoneses para afianzar los acuerdos de cooperación en beneficio de la población.