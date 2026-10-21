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Manuel Otto, creador de Stick Run se quita la vida en plena transmisión en vivo

El popular juego multijugador fue creado cuando su creador tenía tan solo 14 años y ahora él fallece a los 30

Javier Marticho
Javier Marticho

El pasado martes 20 de octubre, Manuel Otto, un influencer alemán que creó un popular juego multijugador para web y móviles cuando solo tenía 14 años, ha fallecido con 30 años tras inmolarse durante una transmisión en vivo a través de Twitch.

Video Referencial

Inicialmente, la cuenta oficial del juego en X ofreció los primeros detalles de lo sucedido mencionando que, Twitch eliminó todo el contenido transmitido donde Otto lamentablemente se quitó la vida.

«Estamos profundamente preocupados por esta situación y pedimos que todos respeten la privacidad de las personas involucradas durante este momento tan difícil. Alentamos a la comunidad a abstenerse de difundir información no verificada o especulaciones», se lee en la publicación.

Ahora, 24 horas después de lo sucedido, la cuenta presentó un nuevo comunicado confirmando el lamentable fallecimiento de Otto.

«Con un dolor profundo en el corazón confirmamos y anunciamos el fallecimiento de nuestro creador, desarrollador y compañero jugador de Stick Run, Marc-Manuel Alexander Otto».

«Stick Run fue más que solo un juego. Para muchos de nosotros, fue una parte de nuestra infancia. Un juego con el que crecimos jugando con amigos, compartiendo risas, compitiendo por obtener las puntuaciones más altas y creando recuerdos que permanecerán con nosotros para toda la vida. Unió a las personas y se convirtió en una parte muy querida de nuestra infancia», continúa el comunicado.

«Hoy lamentamos no solo la pérdida de nuestro creador, sino también la de un compañero jugador de Stick Run cuyo trabajo se convirtió en parte de nuestras vidas. Su legado perdurará a través de cada recuerdo, cada partida y cada jugador que creció jugando Stick Run».

«Nuestras más profundas condolencias van para su familia, amigos y todos aquellos cuya vida tocó», concluye.

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Coordinador General de ProGamers.life | Amante de los videojuegos desde que tengo uso de razón, amante de los indie, RPG, Roguelikes, City Builders y por supuesto, fan de Star Wars desde toda la vida.

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