Continúa la búsqueda de una mujer tras ser arrastrada por la crecida de un río en Mérida

El Sistema de Gestión de Riesgo del estado Mérida activó un operativo de búsqueda intensiva en el municipio Libertador (Mérida) para dar con el paradero de Belkis Mora. El hecho ocurrió la noche del viernes 9 de octubre en el sector El Arenal, cuando la ciudadana intentaba cruzar un afluente en compañía de su hijo y fue arrastrada por la corriente hacia las aguas del río Chama, según informó el subdirector de Protección Civil Mérida, Mario Marquina.

Marquina destacó que funcionarios de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Policía del Estado Bolivariano de Mérida, los Cuadrantes de Paz, personal de la alcaldía, grupos de rescate voluntarios (como el Grupo Enrique Bourgoin) y vecinos de la comunidad realizan rastreos sistemáticos por las márgenes derecha e izquierda del río Chama.

Por su parte, el alcalde Nelson Álvarez señaló que las continuas lluvias en la entidad afectaron la vialidad y provocaron el aumento de los caudales de ríos y quebradas en la jurisdicción, específicamente en las parroquias Arias y Gonzalo Picón, ya con atención a las emergencias.

Hasta el momento, este domingo, el operativo SAR Acuático, denominado «Operación La Cueva 2026», se mantiene desplegado en las labores de búsqueda y rescate.

El personal participante desarrolla acciones operativas orientadas a la búsqueda, el reconocimiento del área y la coordinación de los recursos disponibles, aplicando procedimientos técnicos y medidas de seguridad acordes con las condiciones del entorno, según reseña una publicación en la cuenta de Instagram @bomberosmeridaoficial.