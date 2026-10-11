Books by People: el sello para libros sin intervención de IA

La acumulación de escándalos relacionados con el uso no declarado de inteligencia artificial en el mundo editorial provocó una reacción sin precedentes.

Una startup británica llamada Books by People recibió autorización oficial de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido para distribuir un sello que certifica que un libro publicado fue escrito por un ser humano.

Este sello, que tiene la apariencia de una huella dactilar, aparecerá en la portada de los libros que superen el proceso de verificación.

La iniciativa busca ofrecer a los lectores una opción clara en un mercado saturado de contenido generado por máquinas.

La certificación responde a una demanda creciente de transparencia. Los lectores quieren saber si el libro que sostienen entre sus manos nació de la mente de una persona o de un algoritmo.

Books by People pretende cubrir esa necesidad con un sistema que va más allá de la simple declaración de honor. El sello representa un compromiso verificable con la creación humana.

La crisis de confianza en la industria editorial

Este año, el sector editorial afrontó una oleada de controversias que sacudieron sus cimientos. Un agente literario canceló un contrato por un valor de dos millones de dólares, una editorial retiró una novela de las estanterías y los lectores alegaron que un relato corto galardonado había sido generado con inteligencia artificial.

Estos episodios erosionaron la confianza del público en la regla tácita del mundo editorial: cada libro que llega a las librerías fue escrito por una persona.

La magnitud de la crisis supera los casos individuales. Empleados de tres de las cinco editoriales más grandes de Estados Unidos usan herramientas de inteligencia artificial generativa para redactar correos, textos de contratapa y materiales de marketing sin avisar a los autores.

Este doble estándar resulta especialmente llamativo porque esas mismas editoriales demandaron a empresas de IA por infracción de derechos de autor y cancelaron contratos de libros sospechosos de haber sido escritos con asistencia de modelos de lenguaje.

La incoherencia entre el discurso público y las prácticas internas agudizó el malestar en el sector.

Expertos en la industria señalan que el problema no radica en el uso de la tecnología en sí. La preocupación central apunta al engaño y a la falta de transparencia.

La experiencia de lectura cambia cuando el lector duda de la procedencia de lo que lee.

¿Cómo funciona el proceso de certificación?

Books by People diseñó un sistema que combina tecnología y revisión humana. La organización solicita una declaración de autoría, analiza cada manuscrito con software propio y examina manualmente los primeros borradores y los materiales de investigación facilitados por el escritor y el editor.

Este enfoque busca detectar lo que denominan «indicadores de humanidad» en el proceso creativo.

La empresa cobrará a las editoriales una cuota fija de afiliación más una suma adicional por cada libro presentado para certificación.

Cinco editoriales independientes ya se inscribieron y la startup espera que el sello aparezca en su primer libro antes de que termine el año.

El modelo de negocio se asemeja al de las certificaciones de productos orgánicos en la industria alimentaria, donde el consumidor paga un precio adicional por una garantía de origen.

Los criterios de «literatura orgánica» permiten un uso limitado de inteligencia artificial para tareas específicas como corrección ortográfica o gramatical.

Esta flexibilidad reconoce que la tecnología puede servir como herramienta sin reemplazar la voz creativa.

Sin embargo, la escritura debe mantener las características humanas en cuanto a estilo, ritmo y esencia.