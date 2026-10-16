Cadena de suministro e IA centralizan agenda de Nexo GS1 Venezuela 2026

La estandarización de procesos logísticos, la protección del consumidor frente a la oferta informal y la optimización de la eficiencia operativa continúan posicionándose como prioridades estratégicas para el sector productivo nacional. En este conexto, GS1 Venezuela —única organización autorizada en el país para la emisión y gestión oficial de códigos de barras bajo estándares globales— anunció la realización de la segunda edición de su encuentro técnico Nexo GS1 Venezuela 2026, centralizada en la cadena de suministro e Inteligencia Artificial (IA), la cual se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre en las instalaciones del Hotel Eurobuilding en Caracas.

La iniciativa da continuidad al precedente sentado en su edición fundacional (Nexo 2025), celebrada en el Centro de Distribución (Cendis) de Farmatodo en Charallave, donde se capacitaron más de 170 ejecutivos y gerentes de operaciones pertenecientes a empresas de manufactura, canal moderno (retail), logística y transformación digital.

De acuerdo con un reporte de Nexo GS1 y, filial de GS1 Global —con sede matriz en Bélgica—, la institución emite el lenguaje estándar que actúa como la “cédula de identidad” de los bienes de consumo masivo en el mercado venezolano. Gracias a este sistema, es posible realizar un seguimiento en tiempo real de la ubicación de los productos, desde la línea de fabricación hasta el consumidor final. Asimismo, trasciende la trazabilidad tradicional al incorporar códigos QR que permiten a los compradores escanear y vivir nuevas experiencias: consultar información ampliada, visitar los canales de redes sociales de la marca e interactuar con ella al instante.

Codificación estándar para cajas y paletas de despacho

No obstante, los diagnósticos del sector revelan que aún persisten importantes cuellos de botella en la logística intermedia. De acuerdo con cifras de la organización, de cada 10 productos de consumo que se introducen en el mercado local, apenas 3 solicitan la codificación estándar para cajas y paletas de despacho, lo que genera recepciones manuales, retrasos en la distribución y mayores costos en inventario.

“Debemos trabajar de forma colaborativa, dándole peso a la flexibilidad y simplicidad de los procesos. Una buena cadena de suministro no requiere necesariamente grandes inversiones en tecnología; la tecnología pierde valor si no contamos con talento capacitado”, señaló Alberto Delgado, presidente ejecutivo de GS1 Venezuela.

Delgado enfatizó que la evolución planteada por la organización busca trascender la simple asignación de un código en empaque: “Se trata de construir soluciones en conjunto que respondan a las exigencias actuales del mercado venezolano y protejan al consumidor final de productos de dudosa procedencia o de origen no verificado”.

Por su parte, Andreina Pestana, gerente comercial de la institución, subrayó que el enfoque de la organización apunta a conectar la infraestructura logística del país con las mejores prácticas globales mediante herramientas de trazabilidad que modernicen la cadena desde la materia prima hasta el punto de venta.

Adopción de la IA y dinámicas interactivas

ara la segunda edición de Nexo GS1 Venezuela 2026, la agenda académica profundizará en el salto tecnológico del sector a través de 5 ponencias especializadas orientadas a llevar la conversación desde la base tecnológica tradicional hacia la integración de Inteligencia Artificial y códigos bidimensionales de última generación.

Adicionalmente, el encuentro incorporará un formato práctico diferenciador basado en 2 dinámicas interactivas en mesas de trabajo. En estas sesiones, los profesionales de la cadena de suministro se enfrentarán en equipo a la resolución de dos problemas operativos reales, evaluando al instante el impacto y la efectividad de sus decisiones.

El evento ofrecerá además un espacio de relacionamiento profesional de alto nivel (networking) enfocado en consolidar alianzas estratégicas entre ejecutivos de la industria de distribución, manufactura y comercio masivo.

La participación en esta jornada técnica está dirigida a ejecutivos, gerentes de operaciones, especialistas en logística y líderes del sector retail interesados en actualizar sus herramientas de gestión y establecer alianzas estratégicas. Pueden gestionar su registro a través de la plataforma oficial gs1ve.org/nexo-gs1-venezuela-2026 o contactar a la unidad de atención comercial vía WhatsApp al +58 414-3042207.