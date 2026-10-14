Presentan hoja de ruta para un Estado moderno y centrado en ciudadanos

El presidente del Comité Organizador de la Cumbre Internacional de Gerencia Pública y Economía Digital (Ciged) Venezuela 2026, Erick Beni, presentó este miércoles en Maracay una hoja de ruta orientada a la modernización de la gestión pública mediante el uso de inteligencia artificial.

Durante la ponencia “Impulsando la Gestión Pública en Latinoamérica: Gobernanza Digital y la Era de la Inteligencia Artificial”, Beni instó a las autoridades locales a identificar los tres trámites más lentos de sus administraciones para iniciar procesos de simplificación.

El también presidente del Instituto de Altos Estudios de Gerencia Municipal (Iagem) enfatizó que la innovación tecnológica debe resolver necesidades ciudadanas, bajo la premisa de que las decisiones finales en la administración pública siempre corresponden al factor humano.

Impacto de la burocracia y la digitalización

Con base en datos del Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID), el ponente indicó que la atención presencial cuesta al Estado hasta 40 veces más que la vía digital. Asimismo, señaló que en Latinoamérica un usuario requiere en promedio 5,4 horas y entre tres y cuatro visitas a oficinas para completar una gestión.

Beni advirtió sobre el riesgo de implementar herramientas tecnológicas sin un análisis previo de los procesos. “No podemos digitalizar el caos”, afirmó al explicar que la incorporación de programas informáticos sin simplificar trámites incrementa la fricción administrativa en los municipios.

Pilares para la transformación municipal

La propuesta contempla cuatro ejes fundamentales: liderazgo ejecutivo, adecuación del marco normativo, protección de sistemas y capacitación del personal público. Beni citó experiencias regionales como las plataformas de atención en Buenos Aires, la identidad digital en Ciudad de México y el registro de empresas en Chile.

Durante la actividad realizada en el estado Aragua, el vocero exhortó a los alcaldes a asumir la conducción de este modelo y destinar presupuesto formal a la transformación digital, priorizando áreas clave como catastro, ingeniería y hacienda.