Reseña | SHINOBI: Art of Vengeance – Nintendo Switch 2

Los juegos de plataformas en 2D siempre han tenido un lugar especial en nuestro corazón, reviviendo esa época dorada donde la precisión de un salto y la rapidez de un reflejo definían la victoria o la derrota. Shinobi: El Arte de la Venganza llega a Nintendo Switch para devolvernos a las raíces del género de la mano de un metroidvania/plataforma de acción exigente y lleno de adrenalina.

Un título diseñado para volvernos unos auténticos shinobis y ponernos los nervios de punta al sorteando mundos intrincados repleto de obstáculos que pondrán a prueba nuestra habilidad.

La Sombra del Clán Oboro: Una Historia de Honor y Venganza

La trama nos sumerge en el conflicto ancestral del clan Oboro. Tras un ataque traicionero que deja sus tierras devastadas y a su maestro en garras de las fuerzas oscuras, asumimos el rol del guerrero definitivo en una misión de rescate y purificación. La historia se despliega a través de diálogos crudos con personajes del mundo, revelando secretos de la magia Ninpo y una conspiración que amenaza con sumergir al reino en el caos absoluto. Es un relato maduro y directo que motiva cada paso en nuestra travesía de venganza.

Jugabilidad: El Arte del Acero, la Magia Ninpo y el Ritmo del Combate

En el apartado jugable, SHINOBI: Art of Vengeance expande su repertorio de ataques conforme avanzamos en la aventura. El combate combina tajos básicos con poderosas magias elementales ninja; los Ataques Ninpo: Estos se ejecutan mediante una barra que se recarga de forma orgánica al asestar golpes básicos a los enemigos, podemos equipar hasta 4 simultáneamente. Entre ellos destacan:

Ninpo de Trueno: Nos permite golpear a los enemigos a la velocidad del rayo mientras los dejamos atrás en una ráfaga electrificante.

Nos permite golpear a los enemigos a la velocidad del rayo mientras los dejamos atrás en una ráfaga electrificante. Ninpo Bomba: Lanzamos una bomba al suelo desde el aire que eleva a los adversarios por los aires infligiendo un daño devastador.

Lanzamos una bomba al suelo desde el aire que eleva a los adversarios por los aires infligiendo un daño devastador. Ninpo de tajo aéreo: Mientras estemos en el aire lanzamos un fuerte tajo que infligen daño a corta distancia y proyecta una onda de energía de larga distancia.

Además, el título ofrece habilidades especiales como el Ninjutsu, que son ataques poderosos que podemos realizar tras adoptar la postura y después pulsar el botón correspondiente a lo que deseemos usar ya sea KARYU (Prende en llamas a todos los enemigos en pantalla e inflige daño) o SHISUI (Rellena gran cantidad de salud), entre otras. Esta barra la podremos rellenar recibiendo ataques o recogiendo los orbes de furia que sueltan los enemigos.

Asegúrate de encontrar todos los misterios

El mapa fomenta constantemente la exploración con un backtracking muy bien implementado. Durante el camino encontraremos cofres escondidos y Reliquias de Oboro, vitales para mejorar la tienda. También desbloquearemos Grietas, dimensiones desafiantes donde literalmente tendremos que correr por nuestras vidas sorteando plataformas extremas para obtener recompensas únicas.

Para los que buscan un reto mayor, cada mundo cuenta con Tropas de Élite, que son estatuas ocultas destructibles. Al activarlas, ingresamos a arenas de combate intenso contra oleadas de enemigos formidables. Quizás al principio no podremos alcanzar estas salas ya que requieren que aprendamos nuevas habilidades para poder acceder a estas zonas. Al derrotar las estatuas correspondientes del mundo, estas otorgan recompensas permanentes como runas, llaves o ranuras adicionales para Kunais.

Equipamiento Shinobi: Amuletos, Tienda de Mejoras y Personalización de Vestimenta

Uno de los aspectos más adictivos del juego es la progresión de nuestro personaje y la personalización de su equipamiento:

Amuletos de Pasivas y Activas, estas son artefactos que nos otorgan nuevas habilidades o bonificaciones, las pasivas por su parte tienen efectos continuos cuando están equipadas, las Activas o Combo en cuanto recibimos daño se reinicia el contador.

Podremos equipar amuletos como Vampiro (Pasiva) la cual nos hace recuperar salud con cada golpe Katana que acertemos a cambio de que los enemigos dejan de soltar orbes de salud o Potenciador de poder (Activa) que aumenta el daño general que infligimos con ataques cuerpo a cuerpo.

La Tienda de Oboro: Invirtiendo las monedas obtenidas de enemigos y cajas, junto con las Reliquias de Oboro halladas, desbloquearemos mejoras permanentes para la barra de vida, capacidad de consumibles, amuletos y variantes de ataques básicos.

Invirtiendo las monedas obtenidas de enemigos y cajas, junto con las Reliquias de Oboro halladas, desbloquearemos mejoras permanentes para la barra de vida, capacidad de consumibles, amuletos y variantes de ataques básicos. Cambio de Vestimenta y Cosméticos: El juego premia nuestra dedicación permitiéndonos alterar el aspecto de nuestro ninja. A través de desafíos opcionales y cofres secretos, desbloquearemos trajes y vestimentas tradicionales y místicas que no solo cambian la estética visual de nuestro personaje en combate, sino que añaden un incentivo genial para coleccionarlo todo y lucir como un verdadero maestro shinobi.

Un Lienzo en Movimiento

En el apartado visual, debo decir que SHINOBI: Art of Vengeance es sencillamente fantástico. Su estética parece pintada con delicadas acuarelas en vivo, combinando tonos vibrantes con escenarios llenos de vida y matices que hacen disfrutar cada segundo de exploración y combate. Esta belleza visual va acompañada por una banda sonora espectacular con instrumentos tradicionales japoneses y matices modernos que complementan la tensión de cada plataforma y la épica de cada batalla.

Conclusión: Un Desafío Ninja Satisfactorio y Excepcionalmente Ejecutado

En cuanto al rendimiento en Nintendo Switch, el juego ofrece una fluidez soberbia y una estabilidad envidiable. Si bien en modo televisor luce sumamente bien, es en modo portátil donde se convierte en una verdadera belleza andante: los colores se aprecian súper nítidos y bien marcados gracias a las bondades de la pantalla de la consola.

Más allá de lo técnico, SHINOBI: Art of Vengeance destaca por una curva de aprendizaje sumamente satisfactoria. No es un título donde vas a vencer a todos los jefes o enemigos a la primera, ni mucho menos a descubrirlo todo desde el principio. Su núcleo radica en un brillante sistema de backtracking: debes avanzar para conseguir herramientas Ningi como las garras ninja o el gancho que te permitirán regresar sobre tus pasos y abrir caminos a zonas que antes parecían inalcanzables.

Un detalle que hay que aplaudir enormemente es la libertad que otorga al jugador, en este tipo de entregas es muy común quedarse atascado por un combate exigente, un salto preciso o una sección intrincada de obstáculos. Sin embargo, cuando sientes esa fatiga, el juego te permite dar marcha atrás, salir al mapamundi y adentrarte en otra región para continuar con la aventura. Al explorar otros rincones, puedes hallar orbes y reliquias que aumentan la capacidad de la tienda, permitiéndote adquirir nuevos ataques o mejoras para regresar mucho más fuerte al sitio donde te habías trabado. SHINOBI: Art of Vengeance es un juego magistralmente ejecutado que vale totalmente la pena tener en la colección.

Esta reseña fue realizada en una Nintendo Switch 2 gracias al código cedido por SEGA Latinoamérica. SHINOBI: Art of Vengeance ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.