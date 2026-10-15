UIM propone nuevo modelo de liderazgo público en la Ciged 2026

La coordinadora de la Escuela Iberoamericana de Altos Estudios en Gobierno Local de la UIM, Rosalinda Martínez Díaz, presentó las claves para un nuevo paradigma de gestión pública local durante la Cumbre Internacional de Gerencia Pública y Economía Digital (Ciged) Venezuela 2026, celebrada en Maracay.

En la conferencia “Nuevo liderazgo público local: gerencia, innovación y transformación”, la especialista destacó que el cambio organizativo inicia con las personas y la capacidad de responder a escenarios complejos, superando el rol tradicional de la simple administración de recursos financieros.

Martínez Díaz subrayó la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales en Venezuela para reducir la brecha digital en los municipios. Al respecto, citó diagnósticos de organismos internacionales sobre la urgencia de profundizar la innovación digital y la articulación gubernamental.

Tres ejes para la transformación municipal

La representante de la UIM explicó que el modelo propuesto se sostiene en la capacitación del talento humano, la implementación de herramientas para la simplificación de trámites y la superación de la resistencia al cambio en las instituciones locales.

Asimismo, enfatizó que la elección para un cargo público no garantiza por sí misma las competencias de gestión. Mencionó que diversos funcionarios municipales requieren formación técnica e intercambio de experiencias regionales para ofrecer soluciones efectivas en sus comunidades.