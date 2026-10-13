Fruta exótica

En Venezuela, una de las frutas que más se consume, y la cual nunca falta como acompañante para hacer jugos en cualquier puesto de comida, es la parchita o, como se conoce en otros lugares, maracuyá. Es un fruto originario de la región amazónica del Brasil y también se conoce con el nombre de la “fruta de la pasión”.

Venezuela ocupa el 5.º puesto en Latinoamérica como país productor de parchita, con una superficie sembrada de aproximadamente 2.000 hectáreas y una producción que va entre 15.000 y 40.000 toneladas. ¿Cómo se cultiva? Se puede sembrar en macetas o directamente en el campo.

Para la producción de semillas se utilizan aquellas que se encuentran dentro de la misma fruta. Se recomienda que a la hora de cultivarlas tenga una profundidad de 2,5 cm. Además, se debe dejar un espacio de al menos 5 centímetros entre cada semilla.

Hay que tener en cuenta que crece como una enredadera, por lo que se debe construir una especie de guía para que su crecimiento sea el más óptimo.