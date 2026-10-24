GWM refuerza su apuesta con la llegada de la SUV Haval H7 y ofrece hasta 100% de financiamiento

Great Wall Motor (GWM) sigue dinamizando el sector automotriz en Venezuela con el lanzamiento oficial de la Haval H7. Definida por la marca como la camioneta «donde inicia la aventura», este SUV busca posicionarse como una alternativa integral dentro del segmento, equilibrando la sofisticación tecnológica para el uso cotidiano con versatilidad todoterreno.

Con un precio competitivo de $49.900 y opciones de financiamiento de hasta el 100% a 48 meses en alianza con instituciones como Banco Mercantil, Banesco y Carvía, GWM apunta a ampliar su penetración en el mercado local con una oferta de alto valor dentro del segmento SUV, facilitando así la adquisición de esta y todo el portafolio de productos de la marca. Como el resto de los productos de GWM, Haval H7 posee una garantía de 6 años o 150.000 kilómetros y se encuentra ya en todos sus concesionarios autorizados. La información también ya se encuentra en detalle en la App GWM Driver.

En entrevista con Zoom al Mercado, Miguel Sandoval, gerente de mercadeo de GWM en Venezuela, destacó que el vehículo fue concebido pensando en las necesidades del público urbano que enfrenta la rutina y el tráfico diario. La Haval H7 incorpora asistentes avanzados de conducción (ADAS), pantallas digitales, carga inalámbrica de 50W, sonido premium con 10 parlantes y un habitáculo enfocado en la seguridad y el confort.

No obstante, su principal diferencial radica en su propuesta mecánica: un motor 2.0L Turbo que genera 235 HP y 380 Nm de torque, acoplado a una caja de 9 velocidades. «Se trata de un modelo de gasolina, el cual cuenta con un tanque de 60 litros y un consumo de un litro por cada 10,4 kilómetros recorridos.Su sistema de tracción en las cuatro ruedas (4WD) ofrece ocho modos de manejo: estándar, deportiva, ECO, nieve, barro, arena, hierba y automático, adaptables a diversos terrenos», explicó Sandoval.

La Haval H7 trae una linterna portátil del lado del copiloto, la cual también funciona como un power bank, así como un cargador inalámbrico de 50W, puertos USB A y USB C, toma de 220 V y un puerto de corriente de 12 V en el maletero.