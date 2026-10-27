Venezuela evalúa medidas para respaldar la pesca del cangrejo azul

El ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, sostuvo una reunión con representantes de plantas procesadoras del cangrejo azul del estado Zulia.

A través de las redes sociales del Ministerio de Pesca y Acuicultura, se detalló que el encuentro contempla mesas de trabajo entre el Estado venezolano y el sector privado, orientadas a fortalecer los controles sobre los procesos productivos y la trazabilidad de la pesca.

Durante la reunión, Loyo señaló que uno de los objetivos es demostrar ante la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) que la pesquería del cangrejo azul presenta un menor riesgo de interacción con mamíferos marinos.

«Nuestro esfuerzo mayor se ha concentrado en demostrar que de todas las pesquerías que está evaluandonos en el NOAA , una que tiene menos interacciones, menos interacciones,por lo tanto, menos probabilidad de afectar a un mamífero marino, es el del cangrejo azul», señaló durante el encuentro, en un material difundido en sus redes sociales.

En ese sentido, planteó la posibilidad de formalizar un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las empresas procesadoras para documentar los procedimientos que se aplican habitualmente en esta actividad.

«¿Qué tal si nosotros preparamos un acuerdo? Donde ahí lo que va a estar reflejado es lo que ocurre normalmente. ¿Qué ocurre normalmente? Se dan permisos de pesca, se dan permisos a las embarcaciones, a las plantas se le hace un seguimiento a la trazabilidad, que usted ahí se comprometa de que cada vez que ocurra un avistamiento del mamífero marino, eso va registrado ahí», indicó Loyo.

Por su parte, uno de los representantes del sector propuso establecer un registro único para documentar las operaciones de cada planta procesadora, mediante un formato que permita recopilar información durante la recepción diaria del producto y facilitar el monitoreo de las actividades.

Otro de los voceros destacó que la certificación requiere no solo contar con un marco legal adecuado, sino también demostrar que existen mecanismos efectivos de supervisión y control.

«Tenemos un marco legal que está ajustado a la norma, más bien va un paso más allá de lo que pide la NOAA, pero evidentemente también tenemos que demostrar que ese marco legal tiene un órgano de supervisión y de control que también funciona», expresó.

Cabe recordar que Venezuela está a la espera de la certificación para pesca sostenible del cangrejo azul, luego de que se enviara la documentación y registrada la pesquería como parte de las 38 especies que constan en el Ministerio, así que solo se está a la espera de esta aprobación.

El estado Zulia tiene más de 12.000 pescadores en el Lago de Maracaibo, unas 7.000 embarcaciones, 24 plantas procesadoras y más de 300 proveedores.