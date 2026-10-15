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CONTROL Resonant supera el millón de copias vendidas 

Esta nueva entrega se convierte en el juego mejor vendido en la historia de Remedy Entertainment

Javier Marticho
Javier Marticho

Durante la mañana de este 15 de octubre, Remedy Entertainment ha anunciado que CONTROL Resonant ha superado el millón de copias vendidas en todo el mundo, convirtiéndose en el juego de venta más rápida en los 31 años de historia del estudio.

Lanzado el pasado 24 de septiembre de este año, marca el primer lanzamiento de esta magnitud autopublicado por Remedy. El juego se basa en el universo de CONTROL y transporta a los jugadores a un Manhattan distorsionado por una crisis paranatural. Los jugadores asumen el papel de Dylan Faden, quien domina sus habilidades sobrenaturales y su arma cuerpo a cuerpo transformable, la Aberrant, mientras se enfrenta a peligrosos enemigos y busca a su hermana desaparecida, Jesse Faden.

«Un millón de copias es un comienzo muy prometedor. CONTROL Resonant es el primer lanzamiento de esta magnitud de Remedy, autopublicado y lanzado en uno de los periodos de mayor competencia de los últimos años, junto a los nombres más importantes de la industria. El juego es inconfundiblemente Remedy, con las ideas audaces y el estilo distintivo que nuestros jugadores esperan de nosotros. Un enorme agradecimiento a nuestros jugadores y al equipo, que han hecho de CONTROL Resonant el increíble juego que es», afirma Jean-Charles Gaudechon, CEO de Remedy Entertainment.

CONTROL Resonant está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, y durante su lanzamiento, logró recibir una percepción bastante positiva por parte del público general y de la prensa especializada. En MetaCritic cuenta con 83 de Metascore por la crítica y 8.9 por los usuarios de Metacritic, y en OpenCritic cuenta con 83 puntos y 100% de aprobación por parte de la crítica y usuarios.

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Javier Marticho
Javier Marticho
Coordinador General de ProGamers.life | Amante de los videojuegos desde que tengo uso de razón, amante de los indie, RPG, Roguelikes, City Builders y por supuesto, fan de Star Wars desde toda la vida.

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