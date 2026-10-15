Rockstar Games revela el tráiler de lanzamiento oficial de GTA 6

A poco más de un mes del lanzamiento de GTA 6 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, Rockstar Games ha publicado un nuevo tráiler oficial del juego enfocado en su lanzamiento. El tráiler de 90 segundos detalla la trama del juego y enfocándose en los protagonistas de esta próxima entrega, Jason y Lucia.

“Vice City, EE. UU.”, se lee en la descripción oficial del tráiler. “Jason y Lucia siempre han sabido que las probabilidades están en su contra.

“Pero cuando un golpe fácil sale mal, se encuentran en el lado más oscuro del lugar más soleado de Estados Unidos, en medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leonida, obligados a depender los unos de los otros más que nunca si quieren salir con vida.”

Por si fuera poco, el video confirma un nuevo single de la agrupación francesa Justice llamado Flower in a Hurricane junto a Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard, el cual estará disponible en Grand Theft Auto 6 : The Album, la banda sonora oficial del juego.

Por otro lado, al final del tráiler se observa que lo grabaron directamente desde una PlayStation 5. Sin embargo, no especifican si el material proviene de una consola base o de la PlayStation 5 Pro.

En otras noticias relacionadas con GTA 6, directores de Rockstar Games afirmaron ante Bloomberg que su próximo juego no tardará tanto en llegar como esta entrega gracias a que podrán aprovechar toda la tecnología desarrollada durante estos últimos años entre el lanzamiento de GTA 5, Red Dead Redemption 2 y GTA 6.

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