Logo ProGamers.life 2024
Progamers

Rockstar Games revela el tráiler de lanzamiento oficial de GTA 6

El nuevo metraje de 90 segundos presenta nuevos detalles de la trama del juego, nuevas canciones del soundtrack oficial y más

Javier Marticho
Javier Marticho

A poco más de un mes del lanzamiento de GTA 6 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, Rockstar Games ha publicado un nuevo tráiler oficial del juego enfocado en su lanzamiento. El tráiler de 90 segundos detalla la trama del juego y enfocándose en los protagonistas de esta próxima entrega, Jason y Lucia.

“Vice City, EE. UU.”, se lee en la descripción oficial del tráiler. “Jason y Lucia siempre han sabido que las probabilidades están en su contra.

“Pero cuando un golpe fácil sale mal, se encuentran en el lado más oscuro del lugar más soleado de Estados Unidos, en medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leonida, obligados a depender los unos de los otros más que nunca si quieren salir con vida.”

Por si fuera poco, el video confirma un nuevo single de la agrupación francesa Justice llamado Flower in a Hurricane junto a Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard, el cual estará disponible en Grand Theft Auto 6 : The Album, la banda sonora oficial del juego.

Por otro lado, al final del tráiler se observa que lo grabaron directamente desde una PlayStation 5. Sin embargo, no especifican si el material proviene de una consola base o de la PlayStation 5 Pro.

En otras noticias relacionadas con GTA 6, directores de Rockstar Games afirmaron ante Bloomberg que su próximo juego no tardará tanto en llegar como esta entrega gracias a que podrán aprovechar toda la tecnología desarrollada durante estos últimos años entre el lanzamiento de GTA 5, Red Dead Redemption 2 y GTA 6.

Lea también El próximo juego de Rockstar no tardará tanto en llegar como GTA 6

Te podrá interesar

Progamers

DMZ: Conoce los detalles primordiales del modo Extraction de Modern Warfare 4

Conoce toda la información básica que debes conocer antes de su lanzamiento el próximo 23 de octubre
Leer más
Reseñas

Reseña | SHINOBI: Art of Vengeance – Nintendo Switch 2

¡Pura Adrenalina Ninja! La Joya de Acción y Plataformas que Llega a Switch.
Leer más
Móvil

Sifu llega a las palmas de tus manos con su lanzamiento en iOS y Android

Uno de los mejores juegos de 2022 finalmente llega a móviles con controles táctiles, interacciones optimizadas y más
Leer más
Progamers

El próximo juego de Rockstar no tardará tanto en llegar como GTA 6

Las mismas herramientas y tecnología de GTA 6 podrá servir para acelerar los procesos de desarrollo del próximo juego del estudio
Leer más
Progamers

Warhammer 40,000: Boltgun 2 ya está disponible en PS5, Xbox Series y PC

Los jugadores finalmente podrán adentrarse a este FPS pixel art de acción visceral de la mano de Big Fan Games y Auroch Digital
Leer más
Artículo anterior
REPLACED se prepara para llegar a dispositivos Android el 8 de diciembre
Artículo siguiente
CONTROL Resonant supera el millón de copias vendidas 
Javier Marticho
Javier Marticho
Coordinador General de ProGamers.life | Amante de los videojuegos desde que tengo uso de razón, amante de los indie, RPG, Roguelikes, City Builders y por supuesto, fan de Star Wars desde toda la vida.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí