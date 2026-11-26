A inicios de esta semana, Discord, la plataforma de comunicación predilecta para los gamers ha anunciado la llegada de los «Auto Clips» con la intención de hacer que sus usuarios puedan capturar esos momentos inolvidables de manera automática sin la necesidad de estar grabando toda su sesión de juego.

De momento, está disponible en acceso anticipado de manera exclusiva para los suscriptores de Discord Nitro.

A diferencia de otras herramientas, el usuario no necesita estar transmitiendo para crear un clip, ya que se pueden guardar manualmente con una combinación de teclas o automáticamente con la función de clips automáticos cuando ocurre algo emocionante mientras juegas.

Para activarlo, Discord ofrece dos alternativas. La primera es hacerlo a través de una combinación de teclas asignada por el usuario y la otra es la manera automática, la cual se activa dependiendo de la situación del juego (en juegos compatibles como Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends y Rocket Leagu), si los miembros de la llamada se ríen o simplemente gritan.

We've been cooking on Clips since Early Access launched in 2023.



Now there's 🢂Ａｕｔｏ Ｃｌｉｐｓ🢀



When you and your friends break out laughing in voice, Discord saves the moment. No keybinds or additional setup needed.



Starting today, Auto Clips is rolling out to Nitro… pic.twitter.com/a70itXDB1f — Discord (@discord) November 23, 2026

Además, Discord permite al usuario grabar clips desde 30 segundos hasta 2 minutos y se guardan directamente en su PC. También permite activar o desactivar las voces de los demás miembros de la llamada.

Para todo esto, ahora se integra una galería de clips, la cual permite al jugador administrar las grabaciones por juego, dejando eliminarlas sin necesidad de acceder a las carpetas de su PC. También puede cambiar los nombres, compartirlas dentro de la plataforma, recortar su duración, cambiar la portada y mucho, mucho más.

Al momento de escribir este artículo, se desconoce cuándo dejará de estar en Early Access para pasar a estar como herramienta para todos los usuarios de Discord.

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