Durante la presentación de los resultados del tercer trimestre de 2026 de la compañía, CD Projekt Red anunció una nueva colaboración con Sony para The Witcher 4. En una reunión con inversores el martes, el director financiero, Piotr Nielubowicz, reveló que el acuerdo con Sony se había concretado ese mismo día.

Es importante mencionar que aún se desconocen los detalles de la colaboración, pero Niblubowicz comentó: «Precisamente hoy, hemos firmado nuevos acuerdos de colaboración con Sony Interactive Entertainment que abarcan la presencia de nuestros juegos en PlayStation y en las suscripciones a PlayStation Plus, así como nuestra colaboración durante la próxima campaña de marketing de The Witcher 4».

Niblubowicz afirmó: «Esta cooperación respaldará nuestras perspectivas comerciales y financieras este año y los próximos».

Por supuesto, esto no significa que el juego no vaya a estar disponible para Xbox Series X|S o PC. Estas plataformas aún están en desarrollo, confirmado por el mismo Nowakowski.

We’re looking forward to our partnership with PlayStation! And just to be clear: The Witcher 4 and our other upcoming titles will remain multiplatform. https://t.co/9X7YEvxHI2 — Michał Nowakowski (@michalnowakow) November 25, 2026

Lo más probable es que se trate simplemente de otro acuerdo de marketing similar al que Sony firmó recientemente con Rockstar Games para Grand Theft Auto 6.

En cuanto al desarrollo de The Witcher 4, el estudio polaco ha estado trabajando en él desde hace poco más de 11 años. Si bien, los primeros años contó con una cantidad mínima de desarrolladores, actualmente cuenta con poco más de la mitad del personal del estudio trabajando en él.

The Witcher 4 se mantiene sin una ventana de lanzamiento concreta, pero CD Projekt Red destinó la mayoría de sus recursos a este título para lanzarlo lo antes posible y sin repetir el lamentable lanzamiento de Cyberpunk 2077.

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