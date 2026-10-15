El próximo juego de Rockstar no tardará tanto en llegar como GTA 6

Para nadie es un secreto que, una de las secuelas esperadas por su extenso tiempo de desarrollo es GTA 6, llegando a PlayStation 5 y PC el próximo 19 de noviembre, mientras que GTA 5 llegó el pasado 17 de septiembre de 2013, es decir, 13 años, 2 meses y 2 días de diferencia entre un lanzamiento y otro.

Sin embargo, parece que que los jugadores no tendrán que esperar una fracción tan larga de tiempo hasta una nueva entrega del reconocido estudio, ya que los proyectos podrían acelerar su proceso de desarrollo en los próximos años gracias al mismísimo GTA 6.

En una reciente entrevista con Bloomberg, varios directivos del estudio Rockstar hablaron sobre el desarrollo de Grand Theft Auto 6, reflexionando sobre los desafíos a los que se enfrentó el equipo y el largo proceso para tener el juego listo para su lanzamiento.

El proceso no siempre fue fácil, y algunos periodos iniciales de desarrollo se describieron como una «época oscura» para el estudio. La incertidumbre en torno a la visión del juego, sumada a las importantes interrupciones causadas por la pandemia y las filtraciones, hicieron que un proyecto ya de por sí ambicioso resultara aún más complejo.

El largo desarrollo de GTA 6 dará frutos en el futuro cercano

Sin embargo, Rockstar cree que el tiempo invertido en GTA 6 podría dar sus frutos en sus futuros lanzamientos. Phil Hooker, uno de los responsables del proyecto, explicó que las herramientas, la tecnología y el equipo reunidos durante el desarrollo deberían permitir al estudio trabajar de forma más eficiente en el futuro.

“El motor, las herramientas y el equipo que hemos formado durante este proyecto nos permitirán hacer las cosas más rápido”, dijo Hooker, y agregó que confiaba en que Rockstar podría “aprovechar esto y avanzar más hacia los lados que hacia arriba para crear contenido más atractivo”.

“Hemos cambiado radicalmente muchas cosas en este proyecto, pero ahora está terminado y no vamos a desmantelarlo”, dijo Garbut.

Si bien esto no garantiza que el próximo juego de Rockstar llegue en un plazo específico, sugiere que el estudio está mejor posicionado para aprovechar su tecnología actual en lugar de repetir el mismo proceso prolongado. Para los fans, esto podría significar una menor espera entre futuros lanzamientos, aunque Rockstar aún no ha revelado cuál será su próximo proyecto.

Al momento de escribir este artículo, se desconoce cuál podría ser el próximo juego de Rockstar Games.

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