XBOX Labs: La nueva división de Xbox que busca «explorar nuevas tecnologías»

Asha Sharma, actual CEO de Xbox, está en una racha de anuncios de «nuevas divisiones» dentro de la empresa. La semana pasada, conocimos a XP, la cual está enfocada en expandir la franquicia XBOX a más plataformas trasmedia y ahora, conocemos a ‘Xbox Labs’, que estará dirigida por el CTO de Xbox, Scott Van Vliet y estará enfocada en «explorar nuevas tecnologías».

Van Vliet anteriormente fue vicepresidente corporativo de Microsoft para Azure OpenAI e infraestructura de IA.

Video Referencial

Para muchos, este anuncio fue algo confuso, ya que parece estar evitando mencionar las palabras «inteligencia artificial» o «IA generativa» a toda costa.

Sin embargo, en una publicación de Sharma en Twitter, básicamente describe a Xbox Labs como lo anteriormente mencionado.

Today we're standing up XBOX LABS (https://t.co/wzXPNnCmI6). Here is the note that I sent to the team:



Team,

The first video games emerged some 75 years ago. In the time since, there have been booms and busts, but every year there are more great games to play, more devices to… — ASHA (@asha_shar) October 13, 2026

«Estos experimentos ponen en tela de juicio suposiciones arraigadas sobre nuestra industria: el vínculo entre software y hardware, la frontera entre creación y juego, y cómo las personas descubren y experimentan los juegos», dice Sharma.

«Si bien es difícil predecir el futuro de los videojuegos, es fácil vislumbrar las posibilidades de facilitar el acceso a grandes juegos, revitalizar títulos clásicos y permitir que más jugadores se conviertan en creadores y cocreadores. Estos son, sin duda, resultados positivos para los jugadores, incluso cuando (y a veces precisamente porque) desafían nuestros modelos de negocio actuales», continuó.

“Seguimos comprometidos con los cuatro pilares fundamentales: crear videojuegos de calidad, nuestro hardware y gestionar de forma responsable la propiedad intelectual y las comunidades que la rodean. LABS nos permite explorar nuevas tecnologías sin abandonar el trabajo que ya está en marcha”, afirmó.

Al momento de escribir este artículo, no se ha presentado nada proveniente de dicha división, pero sin duda alguna, es sumamente intrigante esta nueva apuesta.

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