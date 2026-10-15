Sifu llega a las palmas de tus manos con su lanzamiento en iOS y Android

No hay duda alguna de que Sloclap lanzó uno de los mejores videojuegos de 2022 con Sifu, una experiencia de combate de kung-fu disponible inicialmente en consolas PlayStation, Xbox y PC. Y ahora, a 4 años de su lanzamiento, los jugadores de iOS y Android finalmente podrán adentrarse al camino hacia la venganza.

En Sifu, los jugadores se sumergen en una búsqueda de venganza, con la misión de dar caza a los asesinos de su familia. Presenta una mecánica única: cada vez que un jugador muere, un amuleto misterioso lo revive, pero con una condición: envejece un poco con cada muerte. Este proceso de envejecimiento permite a los jugadores conservar la experiencia, pero también implica que eventualmente enfrentarán las consecuencias de la edad. El combate del juego no solo enfatiza el auténtico kung fu, sino que también anima a los jugadores a utilizar elementos del entorno, como objetos arrojadizos, armas improvisadas, ventanas y más.

Los jugadores por fin pueden experimentar la emoción de los parrys totalmente sincronizados, los derribos devastadores y los combos fluidos dondequiera que vayan, gracias a una adaptación para dispositivos móviles diseñada para conservar la sensación frenética de abrirse camino a golpes en cada enfrentamiento.

Diseñado específicamente para dispositivos móviles, Sifu combina controles táctiles que conservan la profundidad de su combate con interacciones ambientales optimizadas y una cámara adaptativa diseñada para pantallas más pequeñas. La característica dirección de arte pictórica y la presentación cinematográfica de Sifu se mantienen fieles al original, haciendo que cada pelea sea fluida, inmersiva y llena de impacto.

Quienes deseen jugarlo, pueden adquirirlo en la PlayStore de Android y la App Store de iOS por $7.99 dólares.

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