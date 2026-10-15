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Xbox anuncia su nuevo mando «Nano» que cabe perfectamente en tu bolsillo

Por tan solo $49,99 USD, los jugadores podrán adquirir un mando de 99 gramos, 12,7cm de largo y con 18 botones

Javier Marticho
Javier Marticho

Si bien, los jugadores de Xbox disponen de una distinguida serie de mandos para jugar como el clásico y la Serie Elite, la empresa ha anunciado un nuevo mando «Nano» que resulta compacto y fácil de transportar, tanto por su bajo precio como por su tamaño.

Una nueva publicación en XBOX Wire ofrece una descripción general de las características y capacidades del mando Nano. Por lo que decir que cabe perfectamente en tu bolsillo no es una mentira; mide poco más de 12,7 cm de largo y pesa 99 gramos, lo que lo hace más ligero y pequeño que la mayoría de los smartphones modernos. A pesar de su tamaño compacto, el mando Nano incluye los 18 botones estándar, ofreciendo a los jugadores una disposición familiar.

Además, el mando XBOX Nano cuenta con una batería recargable y botones de acción programables que puedes usar para capturas de pantalla, grabación de partidas y otros accesos directos. Gracias a la compatibilidad con Xbox Wireless y Bluetooth, se conecta a una gran variedad de dispositivos, lo que lo convierte en una excelente opción como mando portátil.

XBOX también colabora con Samsung para lanzar una oferta especial que incluye el mando Nano y dos meses de Game Pass Ultimate (para nuevos suscriptores) al comprar un televisor Samsung. Asimismo, el equipo colabora con Meta en una oferta que incluye el mando Nano y dos meses de Game Pass Ultimate para nuevos suscriptores al comprar unas Meta Quest.

Pero… ¿Cuánto cuesta? Según Xbox, tiene un precio de $49,99 dólares en regiones seleccionadas, incluyendo varias de Latinoamérica.

Lea también XBOX Labs: La nueva división de Xbox que busca «explorar nuevas tecnologías»

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Javier Marticho
Javier Marticho
Coordinador General de ProGamers.life | Amante de los videojuegos desde que tengo uso de razón, amante de los indie, RPG, Roguelikes, City Builders y por supuesto, fan de Star Wars desde toda la vida.

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